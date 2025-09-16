En los estudios de Caracol Radio, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe

En desarrollo...

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, compartió detalles de cómo ella y su familia enfrentan la ausencia del dirigente político, quien sufrió un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio, y falleció el 11 de agosto tras más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

La realidad que afrontan las niñas y Alejandro

“Estamos aterrizando en una nueva realidad, que es aprender a vivir sin Miguel. Para ellas es muy doloroso, ven muchas cosas por redes sociales, las llaman, les dicen cosas, la violencia se mete en la familia, las niñas viven en un país distinto al que vivimos nosotros en nuestra infancia”, relató.

Sobre su hijo menor, Alejandro, Tarazona señaló que ha optado por la sinceridad para explicar lo ocurrido: “Yo le cuento todo, le dije que un joven malo disparó a papá en la cabeza, que lo debíamos acompañar. Es muy difícil, cuando la violencia golpea, golpea a todos”.

El recuerdo de Miguel Uribe como esposo y padre

Tarazona también evocó momentos íntimos de su relación con Miguel Uribe, destacando su determinación y entrega a la familia. “Después de un tiempo trabajando juntos, Miguel me dijo que había tomado una decisión, que quería estar el resto de su vida conmigo, que quería que fuera la mamá de sus hijos. Él ya me había conocido en la faceta de mamá y no aceptaba un no como respuesta”, contó.

Según recordó, el senador era un hombre apasionado, amante de los retos y los acertijos: “Para él cada día era un reto maravilloso. Las niñas descubrieron una felicidad, un ejemplo, vieron en él una persona que era capaz de verlo todo”.

La viuda del senador resaltó, además, el apoyo que han recibido de la familia paterna de sus hijas: “Su papá biológico, junto a su esposa, ha estado presente y ha apoyado a Alejandro en los momentos que lo ha necesitado. Debo reconocerlo”.

Un legado familiar

En medio del dolor, Tarazona aseguró que lo más valioso que deja Miguel Uribe es el ejemplo de entrega y compromiso. “Miguel siempre estuvo entregado con la familia”, concluyó.

El tenso momento que vivió con María Fernanda Cabal, ¿qué sucedió?

“Cuando una persona pierde a alguien de la manera en la que yo perdí a Miguel, si no puedes decir nada, la abrazas desde el silencio y sí no, te acercas con empatía, no desde la agresión, así fue, con agresión, y eso no está bien, si yo quisiera hablar de temas políticos, hablaría de su relación con Miguel y con el Centro Democrático, la conversación sería otra, por lo tanto, eso no fue político, fue personal, no busco que se disculpe ni que pida perdón, la gente da lo que tiene, dije algo que me dolió, algo que me pasó”

La oportunidad de despedirse: El milagro más grande

“Volver a ese compromiso de luchar por Colombia, ese es un milagro, el amor con Dios no se condiciona... Para mí, tener un país unido en torno a Miguel, es un milagro, es lo que pido, la causa sigue, Miguel murió... Lo que me pasó a mí, le pasa a todos los colombianos, Miguel sigue vivo en cada uno de nosotros, debe trascender este plano terrenal y sobrevivir a lo que vive Colombia en estos momentos, lo que pido es que sobrevivamos con fe”.