“Nadie se va a oponer”: Cabal destaca el deseo de Miguel Uribe Londoño tras la “tragedia” de su hijo

La precandidata María Fernanda Cabal, en entrevista con 10AM de Caracol Radio, señaló que Miguel Uribe Londoño, padre del difunto senador Miguel Uribe Turbay, expresó su deseo de ser candidato, a pesar de que el expresidente Álvaro Uribe le ofreció un puesto en el Senado. Aseguró que, el partido busca una fórmula para que solo un candidato compita en la consulta pública abierta de marzo.

Cabal afirmó que ella definitivamente no volverá al Senado y que solo competirá por la presidencia. Se mencionó la posibilidad de que Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uriel Londoño sean los tres candidatos que queden para la consulta interna, aunque las decisiones finales dependen de cada uno.

