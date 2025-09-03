10AM10AM

Programas

“Nadie se va a oponer”: Cabal destaca el deseo de Miguel Uribe Londoño tras la “tragedia” de su hijo

María Fernanda Cabal aseguró que los cinco precandidatos del Centro Democrático buscan fórmula para unificar candidaturas antes de la consulta de marzo

María Fernanda Cabal: “Yo quería a Álvaro Uribe Vélez en la vicepresidencia”

María Fernanda Cabal: “Yo quería a Álvaro Uribe Vélez en la vicepresidencia”

42:31

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María Fernanda Cabal. Foto: Suministrada // Miguel Uribe Londoño | Foto: EFE / Carlos Ortega

Maria José Castro

La precandidata María Fernanda Cabal, en entrevista con 10AM de Caracol Radio, señaló que Miguel Uribe Londoño, padre del difunto senador Miguel Uribe Turbay, expresó su deseo de ser candidato, a pesar de que el expresidente Álvaro Uribe le ofreció un puesto en el Senado. Aseguró que, el partido busca una fórmula para que solo un candidato compita en la consulta pública abierta de marzo.

Cabal afirmó que ella definitivamente no volverá al Senado y que solo competirá por la presidencia. Se mencionó la posibilidad de que Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uriel Londoño sean los tres candidatos que queden para la consulta interna, aunque las decisiones finales dependen de cada uno.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad