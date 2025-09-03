“Nadie se va a oponer”: Cabal destaca el deseo de Miguel Uribe Londoño tras la “tragedia” de su hijo
María Fernanda Cabal aseguró que los cinco precandidatos del Centro Democrático buscan fórmula para unificar candidaturas antes de la consulta de marzo
María Fernanda Cabal: “Yo quería a Álvaro Uribe Vélez en la vicepresidencia”
42:31
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
María Fernanda Cabal. Foto: Suministrada // Miguel Uribe Londoño | Foto: EFE / Carlos Ortega
La precandidata María Fernanda Cabal, en entrevista con 10AM de Caracol Radio, señaló que Miguel Uribe Londoño, padre del difunto senador Miguel Uribe Turbay, expresó su deseo de ser candidato, a pesar de que el expresidente Álvaro Uribe le ofreció un puesto en el Senado. Aseguró que, el partido busca una fórmula para que solo un candidato compita en la consulta pública abierta de marzo.
Cabal afirmó que ella definitivamente no volverá al Senado y que solo competirá por la presidencia. Se mencionó la posibilidad de que Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uriel Londoño sean los tres candidatos que queden para la consulta interna, aunque las decisiones finales dependen de cada uno.
Noticia en desarrollo