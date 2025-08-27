MOE advierte sobre posible falta de garantías para el ejercicio político en el departamento

Cúcuta

Desde la Misión de Observación Electoral se viene haciendo seguimiento al riesgo que puede enfrentar el ejercicio político en Norte de Santander en el marco de las próximas elecciones.

Advierten que las acciones de los diferentes grupos armados que operan en esta región se han incrementado significativamente y esto dificultaría la posibilidad de que se pueda proyectar el ejercicio de una campaña política con garantías.

“En los consejos nacionales de seguimiento y garantías electorales, la MOE ha presentado informes detallados en donde se establece claramente que en muchas regiones del país existen dificultades de orden público y presencia de grupos armados al margen de la ley que hacen sumamente difícil y complejo el ejercicio del proselitismo electoral. Efectivamente, tenemos conocimiento que, en varias regiones del país, incluido por supuesto Norte de Santander, hay sectores y partidos políticos que tienen serias dificultades para todo el ejercicio del proselitismo político, y sobre ello hemos llamado precisamente la atención a las autoridades con el fin de que se tomen las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de una campaña política con garantías rumbo a las elecciones 2026” dijo a Caracol Radio Jairo Oviedo, director de la MOE en Norte de Santander.

Llaman a que se tomen las medidas orientadas a garantizar una campaña libre de violencia y con la posibilidad de que todos los actores políticos puedan desarrollar su ejercicio proselitista.

“Esto tiene que ser un ejercicio conjunto, por un lado, de la inteligencia del estado con todos sus actores, el accionar por supuesto de la fuerza pública, Ejército y Policía, los diferentes organismos de control actuando para prevenir todas las situaciones y las irregularidades, y la Fiscalía actuando para judicializar a los responsables en aquellos casos en que efectivamente se compruebe que se impide el libre ejercicio de la campaña electoral” puntualizó Oviedo.