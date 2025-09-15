María Fernanda Cabal responde de María Claudia Tarazona sobre amenazas en funeral de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró en una entrevista con Noticias RCN, que la senadora Maria Fernanda Cabal durante la cámara ardiente que se le realizó al senador en el Capitolio Nacional luego de morir tras el atentado del que fue víctima el 7 de junio, se le acercó con un micrófono prendido en la ropa y, además, le habría realizado una amenaza.

“Con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijos y con Alejandro de cuatro años, Maria Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino yo con miedo a que me meta en la política o que fuera candidata, diciéndome: Tú no conoces Colombia, tú no sabes lo que es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando“, dijo Tarazona.

La senadora del Centro Democrático público un comunicado en sus redes sociales, respondiendo a las declaraciones de María Claudia Tarazona.

“Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. En efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, indica el comunicado.

La senadora agrego: “Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel”.