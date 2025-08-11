La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, enfatizó que se debe debe proteger el agua de la comunidad / Foto: Prensa Pedro Suárez Vacca.

El magnicidio de Miguel Uribe no puede llevar a un discurso de odio frente al otro: Susana Muhammad

En 6AM de caracol radio estuvo la precandidata presidencia, Susana Muhammad, quién habló sobre el fallecimiento de Miguel Uribe y dio detalles de lo piensa frente a la situación, dejando en claro que el camino del odio y de atacar al otro no será una “herramienta”, que brinde unidad.

Si bien la precandidata no minimiza los hechos frente a el caso de Miguel Uribe, diciendo que fue violencia contra la política en Colombia, mencionó que hay que poner las cosas en perspectiva y no ser tan fatalistas, pues no considera que el país este en un retoceso.

Lea: El luto no es de la familia, es de toda Colombia: Luis Felipe Henao por muerte de Miguel Uribe

“No podríamos tampoco pensar que estamos de vuelta instantáneamente en los 80 y 90 en donde la situación detoma corrupta y mafiosa del Estado asesinaba a jueces y fiscales. Lees todos los días y tuvimos 5 magnicidios en una sola elección presidencial. O sea, no”. Añadió que en estos momentos la prioridad está en rechazar estas acciones que atentan en contra de la democracia en Colombia.

¿Cuál es el llamado al sector político?

Muhammad destacó que lo más importante es encontrar un punto en común en el sector político sin importar los alíneamientos políticos que existan. Ella hizo un llamado para que el proceso de elecciones en 2026 sean libres y en paz: “creo que ese debería ser el propósito y controlar el discurso político para que no este lleno de odio”.

Asimismo, dijo que este magnicidio no debe incitar el atacar al otro, sino de abrir un debate respetuoso, dónde a través del discurso se puede dar la información sin necesidad de destilar un mensaje violento, reiteró que el mensaje princial de todo es llevar las cosas en paz.

Otras noticias: La vida está por encima de cualquier ideología: Petro sobre muerte de Miguel Uribe

¿Qué relfexión brindó Susana Muhammad?

La precandidata expresó que lo mejor que se puede hacer por ahora es no utilizar este momento tan complejo para hacer proselitismo político y que tampoco era prudente sacar conclusiones. Ella exaltó lo que ha hecho la justicia colombiana con el caso de Miguel Uribe, pues dijo que si esto hubiese ocurrido hace 30 años, seguramente quedaría sin resolver.

Cuestionó es cómo está realmente estrucuturada la política de poder en Colombia:

“Ahora sí, creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre el la realidad estructural del poder en Colombia sigue estando en una rosca entre economías ilícitas con sectores del Estado”, además de esta declaración, la precandidata aseguró que esas economías ilícitas lo que presuntamente quieren, es meter la violencia dentro del debato político electoral.

En desarrollo.