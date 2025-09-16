La historia detrás del regreso de ‘Telmo’, perro antinarcóticos que sobrevivió a ataque en Amalfi

Anorí- Antioquia

Caracol Radio el pasado lunes conoció la historia de ‘Telmo’, que hoy ya está en la ciudad de Bogotá en recuperación . Se encuentra en aparente buen estado de salud, aunque un poco flaco por las largas caminatas a las que lo expusieron y porque extrañaba a su compañero, un comando de la policía que sobrevivió al ataque con explosivos el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros.

¿El perro sí es Telmo?

Este martes el presidente de la República, Gustavo Petro, mediante su cuenta de X, confirmó la información, por lo menos que Telmo regresó y que se reencontrará con su compañero. Aunque no explicó cómo apareció el canino. En la red social, el mandatario escribió: “Volvió Telmo, el perro antiexplosivo que se perdió en el ataque del frente 36 al grupo policial que hacía labor antinarcóticos en Amalfi, Antioquia. Se reencontrará con su dueño”.

Telmo estaba muerto o perdido.

Recordemos que la policía, justo después de conocerse el lamentable desenlace del ataque al helicóptero el pasado 21 de agosto de 2025 en la vereda Los Toros, había dado por muertos a Léster y a Telmo, dos perros que acompañaban las labores institucionales. Lo que además fue lamentado por un sector de animalistas del país y la misma institución por dos compañeros más caídos en cumplimiento de su deber. Luego, de manera interna, la misma policía había reconocido que el perro estaba extraviado, pero se guardó silencio al respecto. Ahora el presidente Petro dice que Telmo no estaba muerto, sino perdido.

¿Cómo llegó Telmo a la estación de policía de Anorí?

Caracol Radio conoció que desde el mismo momento de la explosión Telmo quedó desorientado y, en el cruce de disparos, llegó a las tropas guerrilleras que estaban en la zona atacando a los comandos. Es decir, integrantes del frente 36 tuvieron al perro durante 24 días, lo cuidaron y lo alimentaron. Por ello su aparente buen estado de salud, aunque un poco flaco.

Este medio de comunicación también logró conocer que el mismo grupo desde hacía dos semanas estaba intentando contactar mediante canales humanitarios a organizaciones para regresar a Telmo; incluso esa orden de devolverlo sano y salvo la habría dado el cabecilla hoy detenido, alias “Leo o Firu”.

Pese a los insistentes intentos, primero por el lado de Amalfi, los intensos operativos de la fuerza contra ese grupo por el ataque al helicóptero impidieron que dicha entrega se lograra. El temor de los uniformados era que se tratara de un señuelo y por ello no se ahondó ni se insistió en la intención de recuperar a Telmo. Además, porque en ese momento la guerrilla se negó a dar el punto exacto donde se iba a entregar al canino.

La segunda intención se hizo con Anorí, pero tampoco se pudo realizar la entrega. Agotadas estas opciones por parte del grupo ilegal, este decidió enviarlo desde la zona rural, al parecer de la zona de Madre Seca, a la cabecera municipal en la chiva que presta el servicio de transporte público. Le dijeron a un campesino que la indicación era que debía llevar a Telmo a la estación de policía y así se hizo. Hoy Telmo ya está de nuevo al cuidado de la institución.