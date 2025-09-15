Perro antinarcóticos no murió en el ataque en el que asesinaron a 13 policías en Amalfi

El pasado 21 de agosto un grupo de hombres de la dirección antinarcóticos fue atacado con explosivos por el frente 36 de las disidencias en zona rural de Amalfi. Allí murieron 13 policías. También se presumía que los dos perros de la institución que estaban con ellos, habían muerto.

En las últimas horas se ha conocido que uno de los caninos de nombre ‘Telmo", no murió. Ahora se encuentra bajo protección con de la institución en Anorí hace poco fue sacado de la población.

¿Qué pasó?

Según la información que ha conocido Caracol Radio, el canino luego de la detonación se habría desorientado y cayó en manos de los ilegales que lo tuvieron desde ese momento. Pese a varios intentos de regresarlo, no había sido posible. El perro está en aparente buen estado de salud, solo está un poco flaco.

El domingo el grupo ilegal envió a Telmo en una de las chivas del transporte público hacia el área urbana con indicación de que fuera entregado a la estación de policía de Anorí, nordeste de Antioquia, dónde fue recibido por el comandante de estación y dónde hasta este lunes permanece hasta este lunes. Así lo pudo confirmar Caracol Radio luego de la indagación con varias fuentes de la zona.

También se ha conocido que los jefes del frente 36 habían intentado en varias ocasiones regresar al canino, pero no se había concretado por parte de los involucrados en esta liberación.

El tema será manejado por el Nivel Central ante la situación que ha generado ese ataque con explosivos y que en la reacción y luego de las investigaciones terminó con la muerte en combate de uno de los principales comandantes de las disidencias alias “Guillermino”, dado de baja en el municipio de Campamento, Norte de Antioquia, quien era señalado de preparar y detonar los explosivos que acabaron con la vida de los uniformados en la vereda Los Tiros de Amalfi. En ese operativo además murió alias Román y otros dos integrantes del grupo ilegal.