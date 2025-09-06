Federico Gutiérrez pedirá en EEUU extraditar a los responsables del ataque a la Policía en Amalfi

Previo a su viaje a Washington, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que pedirá a Estados Unidos la extradición de los responsables del ataque contra un helicóptero antinarcóticos en la vereda Los Toros de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, hecho que dejó trece policías asesinados.

El mandatario aseguró que la aeronave hacía parte de la dotación entregada por Estados Unidos al país, por lo que solicitará celeridad en las acciones que adelanten las autoridades norteamericanas para esclarecer el atentado.

Lo cierto es que aún se desconoce con exactitud quiénes serían los responsables del ataque. En un primer momento se señaló a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, pero recientemente el ELN se adjudicó el hecho violento.

Por ahora, la Policía y el Gobierno Nacional continúan las investigaciones para establecer qué grupo armado fue el responsable de asesinar a los uniformados.

Pronunciamiento de la DEA

En su momento, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se pronunció sobre el ataque ocurrido en Amalfi y, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, escribió: “Honramos a los 13 agentes de la Policía Nacional de Colombia que murieron trágicamente en Antioquia. La DEA se solidariza con la Policía de Colombia en homenaje a su sacrificio y en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

El pronunciamiento se sumó a los múltiples homenajes y mensajes de rechazo que se han registrado tras uno de los ataques más graves contra la Fuerza Pública en los últimos años, en una subregión donde los grupos armados ilegales se disputan el control del territorio y las rentas ilícitas.