FBI visitó Antioquia para evaluar extradición de responsables del asesinato de 13 policías en Amalfi

Antioquia

Una comisión del FBI visitó durante los últimos Antioquia para verificar la posibilidad de solicitar la extradición de los responsables del ataque al helicóptero de la policía en el que fueron asesinados 13 uniformados en Amalfi, nordeste del departamento.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, confirmó que los hechos aún son materia de investigación.

“El helicóptero pues hace parte de los inventarios del gobierno de los Estados Unidos y precisamente están verificando si solicitan órdenes de extradición para los integrantes del 36 que generaron la afectación tanto a nuestros policías como al helicóptero”, explicó el general Castaño.

La visita del FBI coincidió con la gira de alcaldes colombianos a Estados Unidos para gestionar apoyos frente a una posible descertificación en materia antidrogas. En ese contexto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a las autoridades norteamericanas intervenir en el caso, dado que la nave destruida pertenecía originalmente a ese país.

Sobre los hechos terroristas y los avances en las investigaciones

El atentado ocurrió el pasado 21 de agosto en zona rural de Amalfi. En un principio se manejaron hipótesis que señalaban al Clan del Golfo e incluso el ELN se lo atribuyó, pero tanto la Gobernación como el Ministerio de Defensa confirmaron, con base en inteligencia, que los autores fueron las disidencias del frente 36 de las Farc, al mando de alias Calarcá.

En desarrollo de los operativos en la región, la Policía reportó la muerte de alias Guillermino, y de alias Román, además de otros dos integrantes del grupo armado y presuntos responsables del crimen contra los 13 policías.

Posterior a esto, en el barrio Loreto de Medellín, instalaron cinco artefactos explosivos a una torre de energía de EPM. Horas después, las autoridades dieron a conocer la captura de un presunto integrante de las redes de apoyo del frente 36 de las disidencias FARC, conocido con los alias de ‘Tío’ o ‘Sastre’, quien estaría vinculado a la fabricación de uniformes, adquisición de explosivos y otras actividades logísticas del grupo guerrillero.

Por información sobre alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc, la Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos.