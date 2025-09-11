Alias ‘Guillermino’ preparó y activó el campo minado que mató a los 13 policías en Amalfi: Policía

Campamento- Antioquia

El Director General de la Policía Nacional, General Carlos Fernando Triana, desde Estados Unidos confirmó la información publicada por Caracol Radio sobre el operativo contra las disidencias. Confirmó que en esa acción policial murieron cuatro personas, entre ellas “Guillermino”.

El alto oficial manifestó que el operativo se desarrolló en la vereda El Manzanillo de la zona rural del municipio de Campamento, Norte de Antioquia; además, indicó que en la acción también fue incautado abundante material como armas e intendencia.

“Entre los abatidos, estaría alias ‘Román’, cabecilla de la comisión, y alias ‘Guillermino’ o ‘Zarco’, principal explosivista de la organización criminal, quien además sería el responsable de la preparación y activación de un campo minado que afectó un helicóptero de la Policía Nacional, donde fueron asesinados cobardemente 13 policías en Amalfí”, dijo el alto oficial.

Jorge Iván Salazar, alias Guillermino abatido en Campamento

Dijo que a la hora de esta publicación la operación de la policía continuaba en desarrollo, por lo que se espera que la información se pueda ampliar con más detalles.

Este sería alias 'Román', cabecilla de la comisión abatido en Campamento

Presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre este importante golpe contra las disidencias; en cuenta de X escribió: “Combate en Campamento, Antioquia. Ramón y Guillermino dejan de delinquir y traquetear de manera definitiva”.

El presidente dijo que los persiguieron por haber asesinado a los 13 policías y agregó: “¿Había otra opción? Sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla”.