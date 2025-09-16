Consejo Derechos Humanos de la ONU: Ataque de Israel a Catar asalta la paz regional

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas conversa sobre los ataques de Israel en Catar. (FOTO: Caracol Radio / Getty )

El ataque israelí a Catar el pasado 9 de septiembre “fue un asalto a la paz y la estabilidad regional, y un golpe a los procesos de negociación y mediación en todo el mundo”, indicó el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

“Agredir a actores involucrados en una mediación con respaldo internacional perjudica el papel de Catar como mediador y facilitador de la paz, y es un ataque a los esfuerzos globales hacia la resolución pacífica de conflictos”, señaló en una reunión especial del Consejo de Derechos Humanos para debatir ese ataque.

También subrayó que las leyes de la guerra consideran fundamental la distinción entre civiles y militares, “y ningún ataque debe ser dirigido contra personas que no estén tomando parte directa en unas hostilidades”.

Türk recordó que el mismo día del ataque Israel señaló una nueva fase de su ofensiva sobre Gaza, con una orden de desplazamiento para que alrededor de un millón de personas abandonen la capital de la Franja, “sin las disposiciones necesarias para garantizar su seguridad y protección”.

Además, “mientras se celebraban funerales por los muertos en Doha, el Gobierno israelí aprobaba formalmente el denominado proyecto E1, cerca de Jerusalén Este”, señaló en alusión un plan urbanístico que amenaza a coartar el acceso a esa ciudad desde Cisjordania para la población palestina.

“Este es el último de una larga lista de actos ilegales sobre el terreno que están llevando la solución de dos Estados cada vez más cerca de un punto de no retorno”, alertó el jefe de derechos humanos de la ONU.

Llamados del mundo árabe y musulmán

La comunidad internacional debe “actuar urgentemente” y “tomar medidas prácticas” para que Israel rinda cuentas por su reciente ataque a Catar durante negociaciones para intentar buscar un alto el fuego en el conflicto de Gaza, señaló la delegación catarí, respaldada por otros países árabes e islámicos, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La agresión del 9 de septiembre fue “una gravísima violación del derecho internacional, ya que se atacaron zonas civiles de un Estado mediador en coordinación con Estados Unidos y Egipto”, subrayó la ministra de Cooperación Internacional catarí, Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, en una reunión especial del Consejo para debatir el incidente.

Al Misnad recordó que Catar “ha obtenido resultados tangibles” en las negociaciones de paz de un conflicto que se prolonga ya casi dos años, y subrayó que un ataque como el de Israel “socava no sólo ese proceso de mediación, sino también las oportunidades de salvar más vidas y lograr la paz”.

La delegación de Argelia, en representación de varios países árabes, se unió a la condena de Catar y a la petición de que se presione a Israel para poner fin a sus violaciones de las libertades fundamentales.

“Condenamos en los términos más enérgicos este ataque, que no es el primero de Israel contra países árabes”, subrayó el representante argelino, recordando las ofensivas israelíes en Siria o Yemen, que según él constituyen “una escalada que agrava la situación de caos e inestabilidad en la región”.

El debate de urgencia, décimo que organiza el Consejo de Derechos Humanos desde su creación en 2006, fue solicitado por Kuwait en representación del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y de Pakistán en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica.

No contó con la presencia de Israel, que se retiró junto a EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos a principios de este año.

La delegación kuwaití subrayó que el ataque israelí de la semana pasada “propaga el terror”, mientras que Pakistán destacó que fue “una escalada peligrosísima que ataca los cimientos de los derechos humanos”.