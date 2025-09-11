Hamás acusa a EE. UU. de ser cómplice del ataque israelí en Qatar

(Photo by QATAR TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / QATAR TV" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / -

Hamás acusó a Estados Unidos de ser “cómplice” del ataque aéreo de Israel contra sus negociadores en Doha, la capital de Catar, y aseguró que el objetivo era acabar con las conversaciones para una tregua en Gaza.

Fawzi Barhum, un responsable de la organización, afirmó en una rueda de prensa televisada que “Estados Unidos es plenamente cómplice de este crimen, además, tiene la responsabilidad política y moral de encubrir y apoyar continuamente la agresión de la ocupación y los crímenes que sigue cometiendo (Israel) contra nuestro pueblo”.

Barhum calificó este ataque como un “crimen” que no sólo consistiría en “un simple intento de asesinato contra la delegación, sino un atentado contra todo el proceso de negociación y un ataque deliberado contra las naciones intermediarias, Catar y Egipto”.

Catar y Egipto se reúnen para consolidar su posición tras el ataque israelí en Doha

A propósito, los ministros de Exteriores de estos países tuvieron una reunión para coordinarse tras el ataque israelí que dejó un saldo de seis personas muertas, ninguna de ellas un alto mando de Hamás.

Además de alertar que acabó el diálogo para liberar a los rehenes en manos de la formación palestina, Catar calificó el suceso como “terrorismo de Estado” y “traición”.

Entretanto, el canciller egipcio, Badr Abdelaty, expresó “plena solidaridad con el hermano Estado de Catar”. Explicó que viajó hoy a Doha para “discutir formas de enfrentar la peligrosa escalada israelí y coordinar posiciones” respecto a la situación de las negociaciones y la respuesta árabe a Israel.

La Liga Árabe, compuesta por 22 Estados, también expresó su solidaridad con el el país del golfo al considerar que la “agresión israelí” fue dirigida contra este país. De esta forma, mostraron su apoyo a “cualquier decisión que tome” Doha en respuesta, incluso aquellas naciones que tienen firmados acuerdos de paz con Israel, como Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, aseguró que el ataque, que provocó la muerte de cinco miembros de Hamás y un policía catarí, “acabó con cualquier esperanza” para los 48 rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza.

Catar afirmó que el ataque aéreo ordenado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvo lugar mientras una delegación de Hamás discutía la última propuesta de Estados Unidos para el acuerdo de alto el fuego, pocas horas después de que el Gobierno israelí anunciara que aceptaba el plan norteamericano para la liberación de los 48 rehenes en manos de la formación palestina.

Cumbre árabe-islámica en Doha el domingo para coordinar respuesta a Israel

Catar confirmó que el 14 y 15 de septiembre acogerá una cumbre de emergencia de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación islámica (OCI) para coordinar una respuesta.

Una fuente de la Liga Árabe dijo que el organismo planea consolidar una respuesta “legal” contra la “flagrante agresión a la soberanía y la seguridad del Estado de Catar” en esta reunión

Finalmente, algunos jefes de Estado y de Gobierno de países árabes e islámicos, como el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, han visitado Doha para expresar su apoyo.