Ataque de Israel en Doha: Catar se reserva derecho a responder y tomará todas las medidas necesarias

Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani addresses a press conference following Israeli strikes in Doha on September 9, 2025. Following the attack, world leaders, including the US President, sharply criticised Israel for targeting of the Palestinian Hamas movement leaders in Qatar, a Western ally which has hosted multiple rounds of Gaza ceasefire talks. (Photo by Karim JAAFAR / AFP) / KARIM JAAFAR

El primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, aseguró que no tolerará ninguna violación de su soberanía e integridad territorial, y que responderá con firmeza a cualquier violación o agresión imprudente que afecte su seguridad y amenace la estabilidad de la región.

“El Estado de Catar afirma que no tolerará ninguna violación de su soberanía e integridad territorial, y que responderá con firmeza a cualquier violación o agresión imprudente que afecte su seguridad y amenace la estabilidad de la región. El Estado de Catar se reserva el derecho de responder a este flagrante ataque y tomará todas las medidas necesarias para ello”, expresó.

Catar también aseguró que no fue informado del ataque por Estados Unidos, pues dijo que la llamada de un funcionario estadounidense se produjo durante el sonido de las explosiones causadas por el ataque en Doha.

Esto luego de que el presidente Donald Trump confirmó que fue notificado del ataque previamente.

“Las declaraciones que circulan sobre que Qatar fue informado del ataque con antelación son infundadas. La llamada de un funcionario estadounidense se produjo durante el sonido de las explosiones causadas por el ataque israelí en Doha”, afirmó un asesor del primer ministro.

Al Thani, aseguró que el ataque israelí contra representantes del grupo palestino Hamás en las negociaciones “no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral”, contra un “Estado mediador” que es sede de negociaciones formales.