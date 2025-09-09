Guerra en Gaza: Catar suspende mediación en negociaciones Hamás - Israel

Catar anunció la suspensión de los esfuerzos de mediación entre Israel y Hamás luego del ataque de tropas israelíes contra la delegación negociadora de Hamás en Doha.

Con este bombardeo, Israel ya ha atacado 6 territorios de la región Catar, Yemen, Irán, Siria, Líbano y la Franja de Gaza.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar calificó el ataque como “cobarde” y afirmó que constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales”, lo que supone una amenaza para la seguridad de los qataríes y sus residentes.

El ministerio afirmó que las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles actuaron de inmediato para contener el incidente y garantizar la seguridad pública.

“El Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque y no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía”, añadió el ministerio.

Ojo por ojo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque israelí de contra los líderes de Hamás en Catar por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.

En un mensaje conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu informó de que ayer, tras el ataque de Jerusalén, informó a las agencias de seguridad israelíes de que se prepararan para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamás.

Netanyahu dijo asumir la “responsabilidad total” del ataque, que llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, en las que Catar es uno de los principales mediadores.

Estados Unidos sabía del ataque

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque aéreo contra altos dirigentes de Hamás en Doha, dijo un funcionario de la Casa Blanca el martes.

“Fuimos informados con antelación”, indicó este alto responsable a la AFP bajo condición de anonimato. Catar es un aliado clave de Estados Unidos y alberga una gran base militar estadounidense en su territorio.

“La decisión correcta”

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, celebraron la “histórica” y “correcta” decisión de atacar a la cúpula de Hamás en Doha y advirtieron que “los terroristas” no tendrán inmunidad “en ningún lugar del mundo”.

“La sangre judía ya no es barata. La decisión que tomamos de atacar a quienes causaron la masacre del 7 de octubre es otra decisión histórica de una serie de decisiones importantes e históricas que hemos tomado”, escribió Ben Gvir en X.

Papa León XIV califica como grave la situación

El papa León XIV calificó de “realmente grave” el ataque israelí contra edificios residenciales en Doha, donde se encontraban líderes de Hamás, así como la evacuación de la ciudad de Gaza, al ser preguntado a su salida del Palacio de Castelgandolfo antes de regresar al Vaticano.

“En estos minutos hay noticias realmente graves, el ataque de Israel contra algunos líderes de Hamás en Catar. Toda la situación es muy grave”, afirmó el pontífice, quien añadió que “no sabemos a dónde van las cosas, tenemos que rezar”.

También preguntado sobre la situación en Gaza, el papa expresó que “la situación es verdaderamente grave. Toda la situación es realmente grave, la evacuación de la ciudad, no sabemos hacia dónde van las cosas. Es siempre grave”, señaló.