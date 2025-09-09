Ataque de Israel en Catar fue un fracaso: Hamás confirma que sus altos mandos sobrevivieron

En el plan aceptado por el grupo terrorista se incluyen 60 días en los que se liberarían todos los secuestrados y se permitiría el ingreso total de ayuda humanitaria y médica al territorio palestino. (Foto: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images) / MAHMUD HAMS

Hamás confirma que los líderes de la organización que conformaban la delegación negociadora en Catar sobrevivieron al ataque israelí.

“Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora”, aseguró el grupo en un comunicado.

El movimiento palestino detalló que seis personas murieron en los ataques, incluido el hijo de su principal negociador, Jalil al-Hayya, y tres guardaespaldas.

Catar, a su vez, afirmó que uno de sus agentes de seguridad falleció en el ataque, que calificó de “cobarde”. Es la primera vez que Israel bombardea este país del Golfo, un aliado clave de Estados Unidos y que ejerce como mediador para la tregua en Gaza.

“El ataque a la delegación negociadora, mientras discutían la última propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, confirma sin lugar a dudas que Netanyahu y su gobierno no desean llegar a ningún acuerdo y buscan deliberadamente frustrar todas las oportunidades y los esfuerzos internacionales, sin tener en cuenta la vida de los prisioneros retenidos por la resistencia, la soberanía de los Estados ni la seguridad y estabilidad de la región”, asegura Hamás.

“Consideramos al gobierno estadounidense corresponsable, junto con la ocupación, de este crimen, debido a su continuo apoyo a la agresión y los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo”, agregó.

Fue decisión de Netanyahu, no mía: Trump confirma que fue notificado previamente del ataque

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirma que fue notificado previamente del ataque de Israel a Catar, sin embargo asegura: “fue una decisión del primer ministro Netanyahu, no mía”.

“Eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable. Inmediatamente ordené al enviado especial Steve Witkoff que informara a los qataríes del inminente ataque, lo cual hizo, aunque, lamentablemente, demasiado tarde para detenerlo”, escribió el presidente.