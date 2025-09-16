Bomberos de La Virginia sin recursos ni contrato; dependen de voluntarios para atender emergencias

Pereira

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Virginia advirtió, a través de un comunicado, que la falta de un contrato con el municipio podría afectar la atención de emergencias, ya que este venció el 31 de julio.

Según la institución, la respuesta a accidentes de tránsito y casos médicos quedará sujeta a la disponibilidad de su personal voluntario, tanto en el día como en la noche.

Según el capitán Jairo Gallego, están trabajando con la tasa bomberil que reciben y no han dejado de realizar las atenciones urgentes, sin embargo, hay algunas tareas que sin la contratación no se pueden realizar.

“Desde el 31 de julio, tras el anuncio del nuevo convenio interadministrativo, el Cuerpo de Bomberos solo está autorizado a recibir la sobretasa bomberil, conforme a la Ley 1575 de 2012. Cualquier servicio por fuera de esta norma, como traslados de pacientes o corte de árboles, requiere un contrato específico o que la Alcaldía defina quién lo asume. Aunque no cuentan con ambulancias habilitadas, siguen atendiendo algunos casos de urgencia. Pese a haber presentado una propuesta antes del vencimiento del convenio, aún no reciben respuesta de la Alcaldía“, agregó Gallego.

Los bomberos recordaron que, de acuerdo con la Ley 1575 de 2012, la gestión del riesgo es una función esencial del Estado y reiteraron su compromiso con la comunidad, aunque pidieron comprensión y apoyo mientras se resuelve la situación contractual.

