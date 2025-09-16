Cayó en Pereira extraditable requerido por España que manejaba una organización de venta de drogas

Pereira

La Policía sigue dando fuertes golpes en contra del tráfico de drogas, sobre todo en esta zona del país, teniendo en cuenta los corredores viales que atraviesan la capital risaraldense utilizados como paso obligado para transportar estupefacientes dentro del país y por fuera del territorio.

Es así, como en Pereira, en las últimas horas, fue capturado Jaime de Jesús Cortés Vergara, quien tenía circular roja por las autoridades de España.

Lea también: Alias ‘Eusebio’, uno de los líderes de Cordillera fue capturado en La Virginia, Risaralda

La captura se realizó en coordinación con la Policía Nacional, Interpol y la Policía de España y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación; este hombre integraba una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en Toledo, España.

Según el director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana, en lo corrido del presente año, la Policía Nacional ha realizado 103 retenciones por Notificación Roja de INTERPOL.

Señaló el director que “este nuevo golpe al crimen organizado transnacional, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes”.

Le puede interesar: Capturan a mujer investigada por asesinar a tres parejas, dos de los casos fueron en Risaralda