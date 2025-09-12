Crisis hospitalaria sin solución en Risaralda por deudas de las EPS que superan $360 mil millones( Oficial Hospital Universitario San Jorge )

Pereira

Aunque se siguen realizando mesas de trabajo para afrontar la crítica situación de la red hospitalaria en Risaralda, con los entes de control y vigilancia y con los implicados, como las EPS, no ha sido posible solucionar la problemática que solo se resuelve con el pago de lo adeudado.

En las últimas horas, en la última reunión donde participó Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de AiSsalud, manifestó que el encuentro dejó un sabor agridulce, debido a que nuevamente no se definieron acciones contundentes ni compromisos claros de las EPS, en especial de la Nueva EPS, para garantizar los pagos acorde con los servicios que se vienen prestando.

Lea también: Usuarios de la Nueva EPS protestaron y bloquearon vía en Pereira por fallas en atención en salud

“Durante una reunión con autoridades de salud del Eje Cafetero, se abordó la crítica situación financiera del sector. Aunque se contó con la presencia de la Nueva EPS y se establecieron compromisos, persiste la preocupación porque los giros del Gobierno no corresponden con lo facturado. La Defensoría y la Contraloría actuarán como garantes en un proceso de conciliación de cuentas. Sin embargo, muchas IPS no podrán operar desde octubre por falta de recursos, y se espera que la Nueva EPS brinde soluciones efectivas”, agregó Zuluaga.

Actualmente, la red pública hospitalaria se encuentra en total incertidumbre frente al futuro de las carteras que mantienen las diferentes EPS, las cuales ya superan los $360 mil millones, sin que se avizore en el corto plazo una solución ni el pago de dichas deudas.

Desde esta Asociación se espera que, tras esta reunión y con la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, se instalen mesas de conciliación que deriven con compromisos de pago concretos que permitan continuar con la prestación de servicios de salud a la población sin dificultades y evitar traumatismo.

Le puede interesar: Risaralda no se intimida: anuncian más presencia militar contra el Clan del Golfo