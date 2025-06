Lista de sitios turísticos en Boyacá que tienen clima cálido: uno de ellos alcanza hasta los 37 °C

El departamento de Boyacá es un territorio que alberga una riqueza natural, cultural y turística poco explorada en sus territorios menos convencionales.

Municipios como Puerto Boyacá, San Pablo de Borbur, y Otanche destacan por su clima diverso, pero también por su historia, paisajes naturales y tradiciones.

Estos lugares esconden aspectos valiosos que rara vez se mencionan. Conocerlos le permite a los turistas redescubrir una parte importante del un país biodiverso, lleno de contrastes que merece ser vivido con todos los sentidos. A continuación, presentamos una lista de territorios en Boyacá, con clima cálido.

Puerto Boyacá

La temperatura promedio anual de este territorio, está alrededor de 27 °C, máximas hasta 37 °C y mínimas cerca de 20 °C. El mes más cálido suele ser julio.

Este lugar es un puerto fluvial sobre el río Magdalena, estratégico para la descarga de carbón y petróleo.

Su arquitectura es una mezcla entre la colonización paisa y el boom petrolero, y su población es muy diversa, incluida gran presencia de comunidades afrodescendientes y del Pacífico.

Tenga en cuenta que la humedad alcanza niveles altos, por lo que la sensación térmica puede superar los 40 °C. Activistas medioambientales han alertado, aunque aún no son prominentes en medios, sobre la contaminación de fuentes fluviales debido al tráfico de mercancías.

San Luis de Gaceno

La temperatura media anual en este lugar es de 28 °C, máxima hasta 31 °C y mínima alrededor de 21 °C.

Este municipio es conocido como ‘la puerta de oro del llano casanareño’, el municipio es punto de encuentro entre los pueblos muisca y los de la región llanera.

Aunque es caluroso, el entorno presenta fuentes de agua dulce y zonas rurales con turismo de aventura, senderos para caminatas ecológicas y avistamiento de aves. Es importante considerar que entre junio y agosto el clima se modera.

Cubará

En el caso de este territorio, la temperatura suele estar entre 21 °C y 30 °C, con máximas extremas raramente sobre 32 °C, y alta humedad constante.

Ubicado en la frontera con Venezuela, alberga cascadas como las del Cubujón; además, el Resguardo Indígena U’wa, cuyo acceso está controlado por la comunidad. Además, este no es un lugar al que sea fácil acceder por vía terrestre; la principal conexión es por Saravena, Arauca, o en caballo/canoa.

Muzo

Este lugar cuenta con un clima cálido seco alrededor de 27 °C. También es la capital mundial de la esmeralda; además de las minas, ofrece turismo sostenible, con visitas guiadas a minas y avistamiento de aves.

Aunque el turismo crece, la minería genera problemas ambientales importantes: deforestación, contaminación del agua y erosión. Por medio del turismo sostenible se busca mitigar estos impactos.

San Pablo de Borbur

Para este municipio, la temperatura media es de 18 °C, la máxima de 25 °C y la mínima de 13 °C aproximadamente.

También es un lugar esmeraldífero en cordillera Oriental. Ofrece balnearios y piscinas naturales, como el Balneario Manantial en San Pablo de Borbur. La producción de esmeraldas se combina con actividades ecoturísticas y cultura local campesina.

Otanche

La temperatura de este territorio suele estar entre 18° C y 28° C, rara vez baja de 16° C o supera los 31° C.

Finalmente, este es un lugar que destaca por ser una zona esmeraldera que resalta por su ecoturismo: cascada El Hilo, lagunas, cavernas con murciélagos y la Reserva Serranía de las Quinchas, que tiene 30.000 hectáreas. Otanche aporta aproximadamente, 1132 especies a la biodiversidad boyacense.