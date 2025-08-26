¿Cuál es la ‘perla de Boyacá?: Clima, cómo llegar desde Bogotá y ruta turística aledaña

Boyacá es actualmente el segundo departamento con la mayor cantidad de municipios en Colombia, ya que cuenta con 123 en total. Algunos de ellos se caracterizan por conservar una arquitectura colonial, por su clima templado y porque fueron escenarios clave en la Batalla que aseguró la Independencia del país en 1819.

Este departamento hace parte del denominado Altiplano Cundiboyacense, el cual comparte con Cundinamarca. Por otra parte, su superficie es de 23.189 kilómetros cuadrados. Mientras que su población llega a superar los 1.300.000 habitantes. Entre sus principales atractivos se encuentran el Pantano de Vargas, el Puente de Boyacá, la Laguna de Tota o el Nevado del Cocuy. Estos reciben a varios visitantes por ser puntos naturales y por su importancia cultural e histórica.

Además de su capital Tunja, otros municipios que sobresalen por su actividad turística son Paipa, Villa de Leyva y Ráquira. Aquí también entra otro que ha sido considerado como la ‘perla de Boyacá’ debido a su importancia cultural y turística: se trata de Duitama, cuyo nombre en idioma muisca significa literalmente “A mí el tributo”.

¿Dónde está ubicado Duitama?

Duitama está ubicado al norte de Boyacá, en la frontera con el departamento de Santander y a más de 53 kilómetros de Tunja. Por otra parte, se encuentra rodeado por los municipios de Paipa (al occidente), Tibasosa (al sur) y Santa Rosa de Viterbo (al oriente).

Su fundación tuvo lugar el 4 de septiembre de 1537. Para el siglo XVIII fue transformado en una villa antes de ser erigido como municipio tras la Batalla de Boyacá. De acuerdo a la Secretaría de Turismo departamental, Simón Bolívar habría residido en la casa del sacerdote Cayetano García el 20 de julio de 1819, es decir, días antes del enfrentamiento en el Pantano de Vargas.

“Con la llegada de la vía férrea, en 1923, y la terminación de la vía que la comunica con Bogotá, se inició un proceso de reactivación económica que fortaleció varios sectores productivos de la región; entre ellos, la industria harinera, la cervecera y el cemento", reseña la entidad.

Duitama cuenta con una altitud de casi 2.550 metros sobre el nivel del mar, por lo que mantiene un clima promedio de 15 grados centígrados durante el año. Asimismo, cuenta con sitios de interés como la Catedral San Lorenzo, la plaza de Los Libertadores o el Molino Tundama.

¿Cómo se puede llegar a Duitama desde Bogotá?

Duitama está ubicado a 194 kilómetros de Bogotá por carretera. La mejor forma para llegar es por medio de la Troncal Central del Norte. En este caso, se puede transportar desde un bus o un vehículo propio saliendo por la Autopista Norte para transitar por la vía rumbo a Tunja. De allí, continúa el trayecto para entrar por Paipa.

Por otra parte, el municipio no cuenta con un aeropuerto propio. Los más cercanos son el Juan José Rondón y el Alberto Lleras Camargo, ubicados en Paipa y Sogamoso, respectivamente.

En las afueras de Duitama quedan sitios de interés como el Pueblito Boyacense, el Sendero Ecológico La Zarza o el Páramo de Pan de Azúcar, por lo que los visitantes también pueden optar por planes que les permitan conectar con la naturaleza.