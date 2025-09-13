Tabla de posiciones Liga colombiana: Así quedó tras el empate de Junior contra La Equidad

Junior y La Equidad empataron 1-1 en el estadio Metropolitano de Techo / Colprensa.

Este viernes dio inicio la fecha 11 de la Liga colombiana con el juego Junior Vs. La Equidad, y se extenderá hasta el próximo domingo, concluyendo con el encuentro Deportes Tolima Vs. Boyacá Chicó.

Junior 1-1 La Equidad

Junior de Barranquilla empató 1-1 con La Equidad en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El primer gol del partido fue obra del paraguayo Guillermo Paiva; Jovanny Bolívar igualó las acciones a los 88 minutos.

El equipo de Alfredo Arias sigue sin sacudirse y sumó su tercer partido consecutivo sin poder ganar, registrando dos derrotas y un empate al hilo.

Tabla de posiciones

Otros partidos de la fecha

Sábado 13 de septiembre

[2:00PM] Fortaleza Vs. América

[4:10PM] Alianza FC Vs. Millonarios

[6:20PM] Once Caldas Vs. Envigado

[8:30PM] Nacional Vs. Bucaramanga

Domingo 14 de septiembre

[2:00PM] Santa Fe Vs. Unión Magdalena

[4:10PM] Cali Vs. Pasto

[6:20PM] Pereira Vs. Llaneros

[8:30PM] Tolima Vs. Boyacá Chicó