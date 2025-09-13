Tabla de posiciones Liga colombiana: Así quedó tras el empate de Junior contra La Equidad
El equipo de Alfredo Arias acumuló su tercer partido consecutivo sin ganar
Este viernes dio inicio la fecha 11 de la Liga colombiana con el juego Junior Vs. La Equidad, y se extenderá hasta el próximo domingo, concluyendo con el encuentro Deportes Tolima Vs. Boyacá Chicó.
Junior 1-1 La Equidad
Junior de Barranquilla empató 1-1 con La Equidad en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El primer gol del partido fue obra del paraguayo Guillermo Paiva; Jovanny Bolívar igualó las acciones a los 88 minutos.
El equipo de Alfredo Arias sigue sin sacudirse y sumó su tercer partido consecutivo sin poder ganar, registrando dos derrotas y un empate al hilo.
Tabla de posiciones
Otros partidos de la fecha
Sábado 13 de septiembre
[2:00PM] Fortaleza Vs. América
[4:10PM] Alianza FC Vs. Millonarios
[6:20PM] Once Caldas Vs. Envigado
[8:30PM] Nacional Vs. Bucaramanga
Domingo 14 de septiembre
[2:00PM] Santa Fe Vs. Unión Magdalena
[4:10PM] Cali Vs. Pasto
[6:20PM] Pereira Vs. Llaneros
[8:30PM] Tolima Vs. Boyacá Chicó