Liga Colombiana

🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Bucaramanga en la Liga Colombiana: siga el partido acá

Los verdolagas buscan mejorar el camino ante el equipo bumangués.

Bucaramanga vs. Nacional / Colprensa

Bucaramanga vs. Nacional / Colprensa

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad