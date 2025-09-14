🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Bucaramanga en la Liga Colombiana: siga el partido acá

En el cierre de la jornada sabatina se enfrentan<b> Atlético Nacional y Bucaramanga por la jornada 11 de la Liga Colombiana</b>. El compromiso será en el estadio <b>Atanasio Girardot </b>en la ciudad de Medellín a las 8:30 p.m.Este duelo se da con dos equipos que están dentro del Grupo de los Ocho. Nacional, aunque lleva cinco compromisos sin derrota, p<b>resenta irregularidades en el juego demostrado en la cancha</b> y se pone en duda la continuidad del entrenador <b>Javier Gandolfi. </b><b>El equipo paisa viene de empatar 3-3 en el clásico ante Independiente Medellín,</b> consiguiendo la igualdad sobre el final del compromiso. Son quintos con 17 unidades, mismas que su rival en esta ocasión. También se espera el regreso de <b>David Ospina y Marino Hinestroza,</b> quienes estaban en con la <b>Selección Colombia, que clasificó al Mundial 2026.</b>Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/09/11/nacional-y-america-sufrieron-bajas-sensibles-en-copa-colombia-no-jugaran-los-cuartos-de-final/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/11/nacional-y-america-sufrieron-bajas-sensibles-en-copa-colombia-no-jugaran-los-cuartos-de-final/"><b> Nacional y América sufrieron bajas sensibles en Copa Colombia: No jugarán los cuartos de final</b></a>Por su parte, <b>el equipo dirigido por Leonel Álvarez llega en un buen momento en la Liga Colombiana.</b> Llevan tres triunfos en línea ante <b>Águilas Doradas, Deportivo Pereira y Alianza, </b>lo que los pone en el cuarto puesto del campeonato con 17 unidades, una casilla más arriba que el equipo verdolaga por la diferencia de gol en la que tienen +8, un gol más anotado que Nacional.Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/09/en-vivo-atletico-bucaramanga-vs-once-caldas-partido-reprogramado-en-la-liga-colombiana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/09/en-vivo-atletico-bucaramanga-vs-once-caldas-partido-reprogramado-en-la-liga-colombiana/"><b>Bucaramanga y Once Caldas empataron 0-0 en el partido reprogramado de la fecha 3 en la Liga Colombia</b></a>Los dos últimos juegos de <b>Nacional como local ante Bucaramanga han sido un tanto amargos por los dos empates,</b> en la apertura 2025 y 2024 acabaron 1-1 y 0-0 respectivamente en Medellín.