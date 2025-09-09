Marinilla busca esclarecer los tres homicidios de este fin de semana con recompensa de $30 millones

Marinilla

Ante los recientes hechos violentos ocurridos este fin de semana en el municipio de Marinilla, Oriente de Antioquia, la alcaldía está incentivando la denuncia con una recompensa económica para quien dé razón de los criminales que cegaron la vida de tres hombres, dos en la autopista Medellín-Bogotá. Una de las víctimas tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes y el otro, quien fue sacado de su casa por falsos funcionarios de la SIJIN de la policía y luego apareció muerto en la población de Concepción e identificado con el alias de “Cáncer”. Esta persona presentaba anotaciones por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar.

La administración municipal indicó que, ante la situación de seguridad, realizó un consejo extraordinario de seguridad en el que se analizaron los hechos.

“Hemos hecho un trabajo gerencial con cada uno de esos hechos presentados y ofrecemos una recompensa de treinta millones de pesos para las personas que nos den información, que nos ayuden a identificar y a esclarecer los hechos que se presentaron en Marinilla el fin de semana. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir persiguiendo a los bandidos y los vamos a capturar”, manifestó Javier Enrique Mozo Fonseca, subsecretario de seguridad de Marinilla.

Según el funcionario, los tres homicidios estarían relacionados con el ajuste de cuentas entre grupos criminales que se disputan las rentas ilegales en la subregión. También convocó a la comunidad a ayudar en el trabajo de la seguridad.