Comerciante de Pueblorrico, Antioquia, fue asesinado: lo desmembraron y decapitaron

Pueblorrico, Antioquia

Las autoridades investigan el asesinato de Norbey Antonio Suárez Cardona, un reconocido comerciante de 55 años de la zona, cuyo cuerpo fue hallado con signos de tortura en la vereda Mulatico de Pueblorrico, en límites con el municipio de Andes, Suroeste antioqueño.

El hallazgo se produjo luego de que su esposa alertara a las autoridades. La mujer relató que acompañó inicialmente al comerciante cuando salió de su negocio, el bar “El Barcino”, en compañía de tres hombres que se movilizaban en motocicleta. Sin embargo, ella regresó sola y al no tener noticias de él dio aviso a la Policía.

Al lugar se desplazaron unidades de la Policía, el Gaula Militar, la SIJIN y personal motorizado, quienes confirmaron la presencia del cuerpo con evidentes signos de tortura y extrema violencia: desmembramiento de sus extremidades y decapitación.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, tras revisar las cámaras de seguridad se estableció que los hombres con los que salió Suárez no portaban armas ni hubo forcejeo al momento de abandonar el establecimiento.

¿Qué se sabe?

Aunque la víctima no había denunciado amenazas, allegados aseguraron que recientemente recibió una advertencia de un grupo armado ilegal que opera en la región. Testigos también indicaron que en el bar era frecuente la presencia de hombres armados, presuntamente integrantes de organizaciones criminales como Carne Rancia o el Clan del Golfo, quienes permanecían en el lugar consumiendo licor.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si el crimen fue perpetrado con arma blanca y si estaría relacionado con la disputa por el control territorial entre grupos ilegales en el Suroeste antioqueño.