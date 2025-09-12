Procuraduría asume proceso por acoso laboral contra exgerente del Hospital General de Medellín

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación resolvió asumir directamente la investigación disciplinaria contra Mario Fernando Córdoba Pérez, quien fue denunciado por el ingeniero informático Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor por presunto acoso laboral. La decisión se dio tras evidenciar que el proceso en la Personería de Medellín no presentaba avances suficientes, pese a que ya se había formulado pliego de cargos.

En el documento oficial, el Ministerio Público advierte que el expediente permanecía sin actuaciones procesales sustanciales desde el 21 de mayo de 2024, lo que pone en riesgo la celeridad y eficacia del procedimiento disciplinario, especialmente considerando que los hechos investigados se remontan al año 2020.

“Efectivamente se están presentando irregularidades que permiten proceder con la aplicación del poder preferente, debido a que se está presentando una demora injustificada en el trámite del proceso, desde que se profirió el pliego de cargos el 04/02/2025, Proceso Decisión Disciplinaria de la Personería de Medellín, tardo 77 días para fijar juzgamiento”

Según la queja, Toro Pastor fue reubicado por decisión de Córdoba Pérez en un cargo que requería un perfil profesional distinto al suyo (ingeniería biomédica), quedando durante varios semestres sin funciones asignadas ni evaluación de desempeño. Esta situación habría vulnerado derechos fundamentales como el acceso a un ambiente laboral digno y afectado la salud mental del denunciante.

Lea también: Campamento implementa toque de queda nocturno en el área urbana hasta el 18 de septiembre

Lea también: Capturan a presunto enlace logístico de disidencias FARC tras atentado contra torre de energía

La Personería de Medellín había formulado cargos calificando la conducta del exgerente como presuntamente gravísima a título de dolo, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1010 de 2006 y los artículos 10 y 28 de la Ley 1952 de 2019.

Con la asunción del proceso por parte de la Procuraduría, se espera mayor celeridad en la determinación de posibles responsabilidades disciplinarias, al tratarse de un caso que involucra a un alto directivo de una de las principales instituciones hospitalarias del país.