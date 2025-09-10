Próximos partidos de la Selección Colombia en 2025: Inicia la preparación para el Mundial

Terminó la Eliminatoria al Mundial 2026 por Sudamérica. La Selección Colombia logró el objetivo de la clasificación, luego de vencer en la fecha 17 a Bolivia en Barranquilla, pero le restaba cerrar con otra victoria ante Venezuela, y de manera épica, con un 3-6 en Maturín.

La gran figura de la noche en suelo venezolano fue el delantero samario Luis Javier Suárez, quien hizo cuatro goles y, con esto, se convirtió en el primer jugador colombiano en marcar esa cantidad de goles en un partido oficial por Eliminatorias.

Así las cosas, Colombia selló una nueva Eliminatoria, acabando en el tercer puesto, luego de haber llegado a la última doble fecha en la sexta colocación. El equipo de Néstor Lorenzo consiguió 28 puntos de 54 posibles, para un rendimiento del 51%, tras 7 ganados, 7 empatados y 4 perdidos.

Colombia celebra uno de los goles ante Venezuela / Getty Images / JUAN BARRETO Ampliar

¿Qué se viene para la Selección Colombia?

Al año le restan cuatro fechas FIFA, en las que si bien la Tricolor no tendrá competencia oficial, iniciará la preparación para lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tendrá dos amistosos en octubre y otros dos en noviembre, aunque podría haber uno en diciembre, pero sin los jugadores habituales.

En ese orden de idas, en la doble fecha de octubre, el combinado nacional enfrentará dos amistosos, justamente ante dos de las selecciones anfitrionas: México, en Arlington, Texas; y Canadá, en New Jersey.

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que en noviembre habrá otros dos amistosos, uno frente a Nueva Zelanda y otro contra Nigeria. Si bien no tienen fecha definida, se sabe que serán en Miami y New York, respectivamente. Para tener en cuenta, esa fecha FIFA será del 10 al 18 de noviembre.

Entretanto, se estima que para la fecha FIFA de marzo, la Selección Colombia enfrente a rivales europeos, con Croacia y Bélgica como posibilidades. No obstante, todo dependerá del sorteo del Mundial, que será el 5 de diciembre en Washington, y los rivales que le correspondan a la Tricolor.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Fecha FIFA de octubre

Sábado 11 de octubre

México vs. Colombia

Estadio: AT&T Stadium

Ciudad: Arlington, Texas, EE.UU.

Hora: 8:00 p.m. (de Colombia)

Martes 14 de octubre