Ranking FIFA 2025: Posible nuevo puesto de Colombia ¿Alcanza para ser líder de grupo en el Mundial?

La Selección Colombia ya comienza a pensar en lo que será la participación en el Mundial 2026. Luego de terminar con doble triunfo la Eliminatoria, con victorias ante Bolivia en Barranquilla, y Venezuela en Maturín, comenzará la preparación para la participación en la séptima cita mundialista.

¿Qué partidos amistosos tendrá la Selección Colombia?

El técnico Néstor Lorenzo comienza la planeación para lo que serán los próximos dos juegos. Ambos, amistosos, frente a México, en Arlington, Texas, el sábado 11 de octubre; y frente a Canadá, el 14 de octubre, en Harrison, New Jersey.

Por su parte, en noviembre también habrá juegos de preparación. La Tricolor se medirá contra Nueva Zelanda y Nigeria, ambos duelos en Estados Unidos, pero sin fecha de disputa.

Del mismo modo, en la doble fecha FIFA de marzo, la Tricolor espera asumir juegos contra Bélgica y Croacia, pero todo dependerá de los rivales que le correspondan a Colombia en el sorteo del Mundial.

Colombia, con una escasa opción de ser cabeza de grupo

Una de las ventajas de ser cabeza de grupo en un Mundial es evitar en la primera ronda a rivales como Francia, España, Portugal, Alemania, y entre otros que, a priori, pueden ser favoritos de la zona. Colombia solo en una oportunidad fue cabeza de grupo, en el Mundial 2014, y terminó siendo un aspecto positivo, pues le correspondió enfrentar a Costa de Marfil, Japón y Grecia.

Vale la pena mencionar que, para el Mundial 2026, al ampliarse el cupo de selecciones, de 32 a 48, se pasa de 8 a 12 grupos. De esos, tres selecciones están garantizadas como cabezas de serie; los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá.

Los otros nueve equipos que estarán en el bombo 1 del sorteo serán los que terminen la fecha FIFA de noviembre en las primeras 9 posiciones. De momento, en esas plazas, tras la actualización de julio, Argentina lidera con 1885.36 puntos, seguido de España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Colombia se encuentra en la casilla 14 y, para poder optar ser cabeza de grupo, tiene que recortar unidades respecto a los que están en las posiciones superiores, pero eso, equipos como México, Marruecos, Italia, Croacia o Alemania, deben perder partidos para que haya una posibilidad remota.

ASÍ ESTÁ EL RANKING FIFA TRAS LA ACTUALIZACIÓN DE JULIO

¿Cómo quedaría Colombia en al Ranking, tras las victorias ante Bolivia y Venezuela?

Oficialmente, el ranking FIFA se actualiza el 18 de septiembre; sin embargo, se puede predecir cómo quedará, partiendo de los puntos obtenidos por los equipos en la última doble fecha FIFA, y la base que tenía acumulada.

En ese orden de ideas, se estima que España pase a liderar el ranking, seguido de Francia. Argentina, líder hasta el momento, caería a la tercera posición, así como Brasil perdería una plaza (pasando a la sexta) y Portugal subiría a la quinta colocación.

Por su parte, Colombia pasaría del puesto 14 al 13, superando a México, pero quedando todavía muy por debajo de la novena colocación, con 1.692 puntos. Por delante tiene a equipos como Croacia, Italia, Marruecos y Alemania, a los cuales le restan partidos oficiales, los cuales dan más puntaje, bajo una combinación en la que se tiene en cuenta los puntos obtenidos en el juego, ranking del rival, coeficiente del partido y la fuerza de la confederación.

Tabla posiciones Eliminatorias Sudamérica Mundial: Así quedó Colombia tras triunfo sobre Venezuela

Así quedaría al Ranking FIFA para septiembre

POS Equipo Puntos 1 España 1875 2 Francia 1871 3 Argentina 1870 4 Inglaterra 1820 5 Portugal 1780 6 Brasil 1762 7 Países Bajos 1754 8 Bélgica 1740 9 Croacia 1714 10 Italia 1710 11 Marruecos 1706 12 Alemania 1704 13 Colombia 1692 14 México 1688



