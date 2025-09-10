Tabla posiciones Eliminatorias Sudamérica Mundial: Así quedó Colombia tras triunfo sobre Venezuela

Terminaron las Eliminatorias al Mundial y todo quedó definido. A la fecha 18 llegaron listos los seis cupos directos para la Copa del Mundo, que fueron conseguidos por Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay, por lo que restaba por conocer el equipo que iría al repechaje.

Venezuela (vs. Colombia) y Bolivia (vs. Brasil) estaban en esa disputa, y tenían partidos complicados para cumplir con el objetivo, aunque la Vinotinto tenía ventaja, pues llegó con 18 puntos, en la séptima plaza, mientras que La Verde contaba con 17 unidades.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias

Venezuela 3-6 Colombia

¡Partido de locos en Maturín! El de más goles en la Eliminatoria de Sudamérica al Mundial 2026. La Tricolor se impuso por 3-6 en una noche en la que Luis Suárez fue la gran figura al marcar cuatro goles (42′, 50′, 59′ y 67′), siendo el primer jugador colombiano en convertir esta cantidad de anotaciones en un partido oficial.

Abrió el marcador la Vinotinto al 3′ con Telasco Segovia, luego lo empató Yerry Mina al 10′ y volvió a pasarlo a ganar el local con Josef Martínez al 12′ para el 2-1 parcial. Posteriormente, Suárez convirtió los cuatro, Salomón Rondón puso el 3-5 al 76′ y Jhon Córdoba cerró el triunfo por 3-6.

De esta manera, y con otros resultados, Colombia terminó la Eliminatoria en la tercera posición con 28 puntos, pero las colocaciones se definieron por la diferencia de gol. Venezuela, por su parte, se quedó sin repechaje y fue Bolivia la que se quedó con el séptimo puesto.

Bolivia 1-0 Brasil

En el otro partido que definía algo en esta fecha, Bolivia también logró un resultado histórico y venció a Brasil por 0-1, para así llegar al séptimo puesto, superando por dos puntos a Venezuela. El gol de la victoria lo marcó Miguel Terceros de penal al minuto 45+4, para así llegar a 7 anotaciones e igualar a Luis Díaz en la segunda ubicación de los máximos anotadores. Lionel Messi terminó en el primer lugar con 8.

Ecuador 1-0 Argentina

La Tri terminó en el segundo puesto de la Eliminatoria con 29 unidades y le propinó la cuarta derrota en el torneo a Argentina, que terminó primera con 38 puntos. El único gol del partido lo marcó Enner Valencia de penal al minuto 45+13′, mientras que Nicolás Otamendi se fue expulsado en la visita al 31′ y Moisés Caicedo al 50′ en los locales, por lo que se perderán los primeros partidos en la Copa del Mundo.

Perú 0-1 Paraguay

El equipo de Gustavo Alfaro venció a Perú en la visita a Lima y terminó la Eliminatoria en el sexto puesto con 28 puntos. El único gol lo marcó Matías Galarza al 78 tras pase de Juan Cáceres. El equipo Inca, que no clasificó, concluyó con apenas 12 unidades en la tabla. Alfaro perdió solo un partido en esta Eliminatoria.

Chile 0-0 Uruguay

Sin goles terminó el último juego de Chile en esta Eliminatoria, en la que también se quedaron por fuera. Este resultado le permitió a Colombia, en cierta medida, terminar en el tercer puesto, pues un triunfo de Uruguay lo hubiera relegado a la cuarta colocación.

