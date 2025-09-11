Dayro Moreno regresó de Selección Colombia con emotivo detalle para Hernán Darío Herrera: véalo acá

Concluyó la participación de Dayro Moreno en la Selección Colombia. El experimentado delantero fue la principal novedad del cuadro nacional para la última jornada de Eliminatorias y pudo jugar unos cuantos minutos durante el duelo ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

Este jueves 11 de septiembre, Dayro se reincorporó a los entrenamientos del Once Caldas y sorprendió al entrenador Hernán Darío Herrera con un envidiable regalo: la camiseta de la Selección Colombia marcada con el apellido del goleador y el dorsal 17.

“The goat in the house”, publicó la cuenta oficial del cuadro manizaleño y le adjuntó las imágenes del ‘Arriero’ portando la indumentaria tricolor de Moreno Galindo.

Ve acá el detalle de Dayro Moreno al ‘Arriero’ Herrera

The goat in the house 🏟️ pic.twitter.com/HeensszEHN — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 11, 2025

Es preciso recordar que Herrera fue uno de los más acérrimos defensores de la convocatoria de Dayro a la Selección. El experimentado entrenador desde hace varios meses exigió el llamado del tolimense y, una vez se le cumplió el deseo, fue el que más celebró su convocatoria.

¿Qué viene para Dayro Moreno?

Dayro Moreno regresó a trabajos con el Once Caldas y se le avecinan semanas complicadas. Este sábado 13 de septiembre estará presente en Palogrande para el partido ante Envigado por Liga y luego de esto iniciará labores pensando en la serie ante Independiente del Valle, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La serie arrancará el 17 de septiembre en suelo ecuatoriano y terminará el 24 del mismo mes en Manizales. Claro está que en medio de estos dos compromisos habrá un enfrentamiento con América de Liga por la duodécima jornada del campeonato local.

