Este sería el bombo de Colombia si el sorteo del Mundial fuera hoy: Conozca los posibles rivales

A la fecha, 18 selecciones ya han asegurado su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Eliminatorias sudamericanas y las de Oceanía son las únicas que ya se jugaron en su totalidad, sellando Colombia su clasificación con una fecha de anticipación.

Aún todo está por definirse en Europa, donde restan cuatro jornadas de la clasificatoria, las cuales se estarán disputando durante los meses de octubre y noviembre. De Asia ya hay seis equipos clasificados y de África, otros dos.

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial?

Concacaf: Estados Unidos, México y Canadá.

Conmebol: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

AFC: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

CAF: Marruecos y Túnez.

OFC: Nueva Zelandia.

¿Cuándo será el sorteo?

Una vez terminadas todas las Eliminatorias, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, el cual se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. En dicho evento, solo quedarán por definirse los equipos clasificados al Repechaje.

El Repechaje Intercontinental, por su parte, se realizaría en México en marzo del otro año. A la fecha solo se han clasificado Bolivia y Nueva Calcedonia. El Repechaje europeo será únicamente entre selecciones de la UEFA.

¿En qué bombo estaría Colombia hoy?

Sin ninguna selección europea clasificada al mundial a la fecha, pero teniendo en cuenta la ubicación de Colombia en el Ranking FIFA y que los tres países anfitriones deberán ser cabeza de serie, la Selección se encontraría actualmente en el Bombo 2 para la Copa del Mundo.

En un ejercicio realizado por TyC Sports, se puede ver cómo estarían conformados los cuatro bombos a la fecha y cuáles podrían ser los rivales de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que no puede enfrentarse contra ninguna otra selección sudamericana o con más de dos selecciones europeas.

Bombos del sorteo del Mundial Hoy / TyC Sports. Ampliar

¿Cómo es el nuevo formato del Mundial?

Vale la pena recordar que para esta Copa del Mundo se incrementaron los participantes a 48 equipos, por lo que el torneo contará con 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a la siguiente ronda, junto a los ocho mejores terceros, completando 32 clasificados para disputar una ronda de eliminación directa con 16 series.