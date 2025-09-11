Tres jugadores de la Selección Colombia, en el equipo ideal de las últimas fechas de la Eliminatoria
Colombia es el equipo que más jugadores aporta para este once de las jornadas 17 y 18 de la clasificación.
La Conmebol dio a conocer este jueves el once ideal de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Selección Colombia es el equipo que más jugadores aporta a este once con tres futbolistas.
Colombia fue el único equipo que ganó los dos partidos de esta doble jornada de la clasificación. Estos seis puntos le permitieron a los dirigidos por Néstor Lorenzo cerrar el campeonato en la tercera posición con 28 puntos, uno menos que Ecuador y 10 menos que Argentina.
Vea también
James Rodríguez, quien fue titular y aportó un gol ante Bolivia y dos asistencias contra Venezuela, hace parte de este equipo ideal. Junto a él se encuentran el volante Jefferson Lerma y el delantero Luis Javier Suárez, gran figura en Maturín con cuatro goles marcados.
¿Qué otros jugadores hacen parte del once?
Ecuador y Paraguay son los otros dos países que más jugadores aportan a este equipo, con dos hombres cada uno; mientras que Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay aportan de un futbolista cada uno.
Los once jugadores que hacen parte del equipo ideal de las últimas dos fechas de las Eliminatorias son: Alisson Becker (Brasil); Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador); Jefferson Lerma (Colombia), Matías Galarza (Paraguay), James Rodríguez (Colombia); Lionel Messi (Argentina), Miguel Terceros (Bolivia) y Luis Javier Suárez (Colombia).
¿Cómo terminó la Eliminatoria?
Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay fueron las seis selecciones que se clasificaron directamente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Bolivia, con suspenso, terminó séptimo y se quedó con el cupo al repechaje; mientras que Venezuela, Perú y Chile terminaron eliminados.