La extraordinaria marca que alcanzó James Rodríguez en el juego Colombia Vs. Venezuela

La Selección Colombia acabó con las aspiraciones de Venezuela, luego de golearla 3-6 en Maturín, en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pese a comenzar el juego perdiendo a los 2 minutos, el equipo de Néstor Lorenzo se repuso para lograr una contundente victoria.

James Rodríguez fue uno de los hombres destacados en la goleada colombiana, aportando dos asistencias, para cerrar la presente clasificatoria con ocho y, de paso, lograr una marca histórica, superando al argentino Lionel Messi.

James asistió a Yerry Mina en el primer gol colombiano y, posteriormente, le dio la asistencia a Luis Suárez, con la que la Selección se puso 2-3 en el marcador, en el segundo gol del atacante samario, gran figura con cuatro tantos. El último gol fue obra de Jhon Córdoba.

James, segundo máximo asistidor en la historia de las Eliminatorias

Con las dos asistencias de esta noche, James Rodríguez se convirtió en el segundo máximo asistidor en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán superó los 13 pasegoles de Lionel Messi e igualó los 15 del chileno Alexis Sánchez. Solo los supera con 19 asistencias el brasileño Neymar.

James Rodríguez ya había completado 30 goles con la Selección Colombia en el triunfo 3-0 contra Bolivia, superando los 14 tantos de Falcao en Eliminatorias. El volante cucuteño está a seis anotaciones de igualar al Tigre como goleador histórico del combinado nacional.

Como si fuera poco, James cerró estas Eliminatorias como el único jugador de la Selección que sumó minutos en todos los 18 partidos de la clasificación. El capitán siempre estuvo disponible para el técnico argentino Néstor Lorenzo.