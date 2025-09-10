¿Quién es Luis Suárez? El delantero colombiano que hizo historia con 4 goles frente a Venezuela

La Selección Colombia vivió una jornada histórica en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Luis Javier Suárez, delantero de 26 años, se convirtió en protagonista absoluto tras marcar cuatro goles en la contundente victoria contra Venezuela 3-6, demostrando su calidad como delantero y avisando que es una de las cartas fuertes en el ataque de la ‘tricolor’.

El delantero, que milita actualmente en el Sporting Club de Portugal, anotó sus primeros tantos con la camisa de la Selección y su presentación como goleador lo consolida como uno de los jugadores a tener en cuenta durante los próximos meses en la previa del inicio de la cita mundialista. Tras la noche soñada, muchos aficionados del equipo ‘cafetero’ han indagado sobre cómo ha sido la trayectoria del atacante. Le contamos:

Raíces humildes y primeros pasos en el fútbol

Luis Suárez nació en Santa Marta, Magdalena, una tierra que ha dado grandes talentos al fútbol colombiano. Desde niño mostró su pasión por el balón, y tras destacarse en torneos locales, dio el salto a las divisiones menores donde su potencia y olfato goleador lo hicieron sobresalir rápidamente.

Su historia ha estado marcada por la disciplina y el esfuerzo y con el apoyo de su familia logró proyectarse como futbolista profesional, abriéndose camino desde ligas menores hasta llegar a Europa, un sueño que parecía lejano, pero que con constancia se volvió realidad.

Su carrera en el fútbol internacional

Suárez debutó profesionalmente en Colombia, pero muy pronto dio el salto al fútbol europeo. Tras pasar por equipos de España como el Real Zaragoza, Granada y Almería, su capacidad goleadora le abrió puertas en ligas de gran exigencia. Su fortaleza física, velocidad y versatilidad en el ataque lo convirtieron en un delantero apetecido en clubes de primera división.

Hoy, Luis Suárez hace parte del Sporting Club CF en la Primeira Liga de Portugal, donde sigue acumulando experiencia internacional y demostrando que su estilo encaja perfectamente en escenarios competitivos de alto nivel.

Su presencia con la Selección Colombia y una noche mágica en Maturín

El gran rendimiento del delantero samario le abrió espacio en la Selección Colombia. Aunque en el pasado había tenido participaciones discretas, el presente lo pone en el centro de los reflectores. Su actuación con cuatro goles frente a Venezuela no solo lo convierte en héroe de la jornada, sino también en una de las piezas claves en el camino hacia el Mundial 2026.

Luis Suárez, con raíces humildes y una carrera en ascenso, representa el nuevo aire de la Selección Colombia, un delantero letal, trabajador y con hambre de gloria. Su nombre ya quedó inscrito en la historia del combinado nacional y su presente invita a soñar con lo que puede aportar en la máxima cita del fútbol mundial.