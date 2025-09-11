Gobernación de Córdoba e IMAT lanzan programa “Todos en Red” para detección temprana del cáncer

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, firmó un convenio para combatir el cáncer en el departamento.

La administración del gobernador Erasmo Zuleta Bechara firmó un histórico convenio con el Instituto Médico de Alta Tecnología (IMAT) para implementar el programa “Todos en Red”, una estrategia integral que busca fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer en Córdoba.

El acuerdo, sellado el 10 de septiembre de 2025 en el auditorio Raúl Gómez Jattin del Pueblito Cordobés, representa una inversión total de $856.870 millones, con aportes de $599.748 millones de la Gobernación y $257.121 millones del IMAT, para ejecutarse durante un período de 4 meses y 15 días.

El programa se enfocará en siete tipos específicos de cáncer: mama, cérvix, colon, pulmón, próstata, piel e infantil, buscando ampliar la equidad en el acceso a servicios oncológicos para las comunidades de los 30 municipios del departamento.

Entre las acciones concretas se destacan la formación y capacitación de médicos, enfermeras y docentes, la implementación de campañas de sensibilización en medios de radio y redes sociales, jornadas de prevención en oncología pediátrica y actividades comunitarias para promover hábitos de vida saludables. Adicionalmente, se desarrollará una red interinstitucional que articule EPS, IPS públicas y privadas, y la Gobernación para eliminar barreras en la ruta oncológica.

Detección temprana del cáncer

Durante el evento de lanzamiento, el gobernador Zuleta Bechara enfatizó la importancia de la detección temprana en la lucha contra el cáncer.

“Tener cáncer no es sinónimo de muerte. Si se atiende de manera oportuna, de manera temprana podemos salvar vidas; y precisamente de esto se trata este gran convenio donde la Gobernación de Córdoba aporta una parte de los recursos de los impuestos de todos los cordobeses, la Fundación IMAT aporta otros recursos y nos vamos a ir a los 30 municipios del departamento de Córdoba a hacer atención y detención para la prevención del cáncer”, declaró el mandatario.

Zuleta Bechara reveló que anualmente en Córdoba se registran aproximadamente 300 casos de cáncer, lo que convierte esta alianza en una respuesta urgente y necesaria para salvar vidas.

“Lo que estamos haciendo es una gran alianza público-privada para salvar vidas de todos los cordobeses. Y tengo que decirlo, los cordobeses están en las mejores manos, porque hoy IMAT no solamente es un referente nacional, sino que es un referente mundial y lo que queremos es tener alianzas para salvar vidas y que los cordobeses estén en las mejores manos”, agregó durante su intervención.

El evento contó con la presencia de profesionales de la salud, delegados de las secretarías municipales de Salud e invitados especiales, incluyendo un grupo de mototaxistas considerados población vulnerable por su constante exposición a rayos solares.

Al final de la jornada, estos trabajadores recibieron kits de protector solar como símbolo del carácter preventivo de la alianza.

El programa “Todos en Red” representa el compromiso de la administración departamental con la salud y la vida de los cordobeses, llevando esperanza y atención integral a miles de familias del territorio.