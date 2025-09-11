Feminicidio en Ciénaga de Oro: Joven fue asesinada por su pareja en medio de una escena desgarradora

Montería

La vereda Chúpa Chupa, en el corregimiento El Siglo de Ciénaga de Oro, permanece en estado de conmoción tras el feminicidio de Angie Polo, una joven de 21 años que perdió la vida presuntamente a manos de su pareja sentimental, Juan David Mendoza, durante la tarde del miércoles 10 de septiembre.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el crimen ocurrió al interior de la vivienda que compartía la víctima con su agresor, donde fue encontrada sin vida sosteniendo una Biblia entre sus manos, detalle que ha profundizado el impacto emocional entre familiares y residentes de la zona.

Minutos después de cometido el hecho, el presunto responsable intentó quitarse la vida dentro del baño de la misma casa, infligiéndose heridas con arma blanca e ingiriendo lo que se presume era una sustancia tóxica.

La rápida intervención de la comunidad permitió que la Policía Metropolitana de Montería llegara al lugar y trasladara de emergencia a Mendoza hacia un centro asistencial en el municipio de Cereté, donde permanece con pronóstico reservado y bajo custodia.

Policía confirmó los hechos

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la unidad policial, confirmó los detalles del caso y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

“Acompañamos a la familia de esta joven que perdió la vida en un hecho de intolerancia. No debería suceder”, afirmó el alto oficial, quien añadió que el crimen se habría originado por un episodio de celos. Un caso similar ocurrió en San Carlos, Córdoba, el pasado mes de marzo.

“El victimario llega hasta su lugar de residencia y, al parecer, con un arma blanca le causa diferentes lesiones a esta joven que pierde la vida en el lugar”.

Diálogo para resolver conflicto

Ruiz reiteró el llamado a la comunidad para resolver los conflictos mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto, “evitando hechos que atenten contra la vida y la integridad de las personas”.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes, líderes comunitarios y familiares de la víctima exigen mayor conciencia social y acciones efectivas para prevenir los casos de violencia intrafamiliar.

El cuerpo de Angie Polo fue trasladado a Medicina Legal para la inspección técnica forense y los procedimientos de rigor, en medio de un ambiente de dolor e indignación que reclama justicia.