Vía de impacto entregó el gobernador Erasmo Zuleta en Montería

En el marco del plan de mejoramiento vial, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, inauguró una importante obra vial en el municipio de Montería.

Se trata de la denominada ‘Trochita’ que conecta a importantes centros de salud, entre ellos la Clínica Imat; comercios, universidades y centros deportivos.

La vía mejorará significativamente la movilidad en la zona norte, donde sus usuarios sufrían cada vez que pasaban por la gravedad que presentaba la vía.

Los que más se veían afectados eran los pacientes que eran trasladados en ambulancia y que les tocaba pasar por una calle que estaba llena de huecos, lo cual en muchos casos empeoraba sus salud por los bruscos movimientos.

La intervención incluyó 368 metros lineales de pavimento en concreto rígido, con una calzada de 7 metros de ancho. Además, la nueva vía cuenta con iluminación pública para garantizar seguridad y comodidad a peatones y conductores, labor que estuvo a cargo de la empresa Elec, que opera el sistema de alumbrado público en la ciudad.

Esta obra hace parte del Plan de Pavimentación 8K Montería que lidera el gobernador y que contempla la intervención de vías en diferentes comunas y barrios de la capital como Cantaclaro, Pasatiempo, 6 de Marzo, El Recreo, Villa Rocío, El Alivio, Monteverde, Ranchos del Inat, El Tapao en el Sabanal, entre otros.