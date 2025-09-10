En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, hay recomendaciones de especialistas en Antioquia

Medellín

Este miércoles, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, para lo cual es importante generar espacios de reflexión que permitan acompañar, escuchar, conectar y ser empáticos con quienes requieren un acompañamiento a su salud mental.

Desde la Empresa Social del Estado, Hospital Carisma, que presta servicios en salud mental y son especialistas en conductas adictivas, presentaron algunas recomendaciones de acciones y entornos que ayudan a prevenir situaciones de riesgo.

Esta entidad indicó que “más allá de los mitos y silencios que aún rodean este tema, es fundamental abrir conversaciones honestas y empáticas que permitan acompañar, escuchar y conectar con quienes lo necesitan. Hablar de la vida, del cuidado mutuo y de la importancia de buscar ayuda es un acto de protección”.

¿Cómo prevenir el suicidio?

Como factores protectores, catalogados como caminos para cuidar la vida está la prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas; prevenir cualquier tipo de forma de violencia; incrementar las redes de apoyo con familiares, amigos, comunitarias e institucionales; fortalecer estrategias para afrontar las dificultades cotidianas y promover los espacios de cuidado, escucha y acompañamiento.

Cualquiera puede ayudar a prevenir el suicidio

Desde Carisma indicaron que el primer apoyo lo puede brindar una persona cercana por medio de la escucha con empatía, sin juzgar ni minimizar; acompañando y manteniendo el contacto con la persona; conectando las redes de apoyo para activar rutas de atención y acompañamiento que se tengan disponibles.

¿Qué señales de alerta hay?

Los expertos indicaron que hay que estar atentos a algunas conductas o comportamientos que pueden indicar algún tipo de riesgo.

Elementos como hablar de querer morir o sentirse como una carga, hablar sobre sentirse vacío o desesperado, manifiesta un dolor físico o emocional insoportable, despedirse de familiares o regalar las pertenencias, aislarse socialmente, cambios drásticos en el ánimo, el sueño o el apetito, búsqueda de información relacionada con conductas autolesivas, deben generar las alertas en los seres cercanos y se debe brindar el apoyo y la ayuda que se requiere.

Estas son las rutas de atención en Medellín y Antioquia

Las personas que requieran ayuda, la pueden lograr por medio de la Línea Departamental Salud Mental para el Alma, (604) 540 7180; también está la línea 106, que está disponible para todo el departamento. Estas líneas brindan atención las 24 horas de los siete días de la semana.

Las líneas están acompañadas por profesionales que puedan acompañar en caso de emergencia o pensamientos suicidas.

Otras estrategias para prevenir el suicidio

Desde la Fundación Éxito indicaron que con el programa Vivir Plenamente, se han puesto en marcha diversas iniciativas que buscan promover la salud mental en diversos contextos.

Como parte de las iniciativas está el Escuchadero que se instaló el pasado mes de agosto en la Estación Envigado del Metro, ofreciendo atención psicosocial y escucha activa.

También hay un programa de acompañamiento para madres y padres que fortalece sus capacidades emocionales y de crianza.

Está en etapa previa el programa piloto de intervención en salud mental en Medellín en alianza con Buen Comienzo. Esta estrategia ha impactado hasta ahora la vida de más de 7.000 niños y niñas y sus familias.