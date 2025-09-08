Alerta al occidente de Risaralda; aumentan los suicidios en comunidades indígenas

Una emergencia de salud mental hay en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, donde los casos de suicidios en la comunidad indígena siguen en aumento, pues en una semana tres hombres se quitaron la vida, es decir, que en el año van seis hechos, sin hablar de los intentos de suicidio.

Esta lamentable situación la da a conocer Angela Maya, rectora de la institución educativa Dachi Dada Kera, ubicada en el sector de Kemberdé en Pueblo Rico.

“La situación con el tema de salud mental en Pueblo Rico, en especial en las comunidades indígenas, es una situación complicada. En una sola semana llevamos tres suicidios consumados, el domingo pasado se nos suicidó uno, el lunes se suicidó otro, acaba de fallecer otro”

Lo que es aún más preocupante, es que muchos de los casos no son reportados debido a que sus familiares no los llevan, de sus resguardos a la morgue, sino que solo realizan el sepelio en medio de sus tradiciones.

“En estos últimos 20 días, se le logró salvar la vida a tres mujeres, todas adultas, que es lo que ya nos empieza también a preocupar, anteriormente teníamos el tema de que se suicidaban los jóvenes, pero ya estamos encontrando el tema del suicidio en personas adultas, personas de 30, 35, 40 años.”

Ángela hace un llamado a las autoridades, a las secretarías de Salud municipal y departamental a que analicen de fondo este problema de salud mental, ya que han llegado a dar charlas, o solo donan el féretro y creen que el problema ya está resuelto.

“Yo vengo haciendo el llamado hace mucho tiempo, cuando apenas registrábamos uno o dos suicidios en el año, pues la verdad es que no ve como que se esté haciendo algo que realmente dé respuesta al problema. El año pasado, desde la Secretaría de Salud dieron unos talleres desde la Secretaría de Educación, dieron unos cuantos talleres, pero no pasó de ahí. Nosotros no podemos pretender que con dos, tres charlas, con dos, tres talleres lo vamos a solucionar.”

Señala Ángela, que esas son las cifras que ella conoce, porque vive en esa comunidad, sin embargo, manifiesta que son alrededor de 17 comunidades indígenas y que en varias de ellas se han presentado casos de suicidio, muchos no quedan en las estadísticas.