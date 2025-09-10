La iglesia católica del Quindío reconoce las dificultades para fortalecer la prevención del suicidio

Armenia

En efecto hoy 10 de septiembre se conmemora el día mundial de prevención del suicidio que busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y fomentar espacios de apoyo.

A propósito, el obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero reconoció las dificultades para generar una efectiva intervención ante la problemática que se vive en el departamento.

“Desde la pastoral de matrimonio vida y familia tenemos un programa muy lindo que se llama Ser vida, la vida sagrada. Hemos intentado desde el año 2019 formar unas mesas de trabajo. Se han conformado siete mesas de trabajo. Pero si ustedes preguntan, ¿han continuado las mesas de trabajo? No, quedamos solos“, dijo.

Advirtió que desde el año 2019 ha venido intentando formar unas mesas de trabajo, pero en el camino se han quedado solo ya que la complejidad se centra en los cambios de empleados de las diferentes instituciones.

“Porque esas mesas de trabajo son interdisciplinarias, pero además exige la presencia de la alcaldía, de la secretaría de familia, exige la presencia de la policía, del ejército, de los distintos estamentos y organismos de la comunidad. Sin embargo, en el camino muchos se van bajando del tren, ¿por qué razón? Por ese problema que tenemos hoy del cambio permanente de empleados de las distintas instituciones y eso afecta cualquier programa, cualquier proyecto que se quiera", reconoció.

Aclaró que continúan trabajando desde los programas de la Diócesis por eso el llamado a quienes tengan alguna dificultad emocional y mental a que acudan para que conozcan a Cristo como el camino, la verdad y la vida.

“Seguimos trabajando con ser vida y desde aquí yo le quiero enviar una llamada de cordura, reflexión, profundización en el sentido de la vida a Aquellos que están pasando por momentos de depresión y angustia. Si ustedes hoy están pasando por momentos difíciles, pueden acudir aquí a la Diócesis de Armenia, ir a sus parroquias y desde ahí podemos acompañarles para ayudarles a entender el sentido de la vida y para mostrarles a Cristo como el camino, la verdad y la vida“, manifestó.

Precisamente hoy se llevará a cabo una eucaristía a las 12 del mediodía en la catedral La inmaculada Concepción de Armenia como un acto de oración y reflexión por la vida.