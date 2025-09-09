En Sabaneta se firmó un convenio para iniciar la construcción de la Plazoleta Central Inteligente

Sabaneta, Antioquia

La Alcaldía de Sabaneta y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá firmaron un convenio por $25.000 millones para iniciar la construcción de la Plazoleta Central Inteligente, considerada el proyecto de espacio público más ambicioso en la historia del municipio.

El plan contempla la adecuación de 11.941 metros cuadrados, que integrarán zonas verdes, espacios para la cultura y el deporte, además de infraestructura con conectividad inteligente y accesibilidad.

Con esta iniciativa, Sabaneta busca consolidar un nuevo punto de encuentro ciudadano para familias, artistas y deportistas; será un pulmón verde para el municipio con criterios de sostenibilidad y transformación urbana.

De acuerdo con la administración municipal, la Plazoleta Central Inteligente será un lugar abierto y seguro para el esparcimiento familiar, el desarrollo cultural y la convivencia comunitaria, con el propósito de fortalecer el tejido social de este municipio.