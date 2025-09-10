Concejal de Envigado enfrenta dos demandas de paternidad: dice que espera pruebas de ADN

El concejal de Envigado, Alejandro Sánchez Grajales, del partido Centro Democrático, está en medio de una polémica tras conocerse que enfrenta dos demandas de filiación parental por dos menores de cinco años que serían sus hijos biológicos, y, que, no ha reconocido.

Se conoció que el primer proceso ya tuvo un fallo de primera instancia. El pasado 15 de agosto, el Juzgado Segundo de Familia de Itagüí declaró que Sánchez Grajales es el padre de una niña de tres años y ordenó que la menor de edad llevara sus apellidos.

Además, fijó una cuota alimentaria equivalente al 25% de los ingresos del concejal, que debía empezar a pagar desde el pasado mes de agosto. La decisión se sustentó en una prueba de ADN realizada en abril de 2025, cuyo resultado arrojó una probabilidad de paternidad del 99,99%.

A la par, en la Rama Judicial avanza otra demanda en el Juzgado Primero de Familia de Envigado, radicada en julio de este año, en la que otra mujer reclama la paternidad del concejal sobre un niño, que sería menor a la niña de tres años.

Más detalles

En redes sociales, el concejal reconoció la existencia de los litigios, pero aseguró que “quieren faltar a la verdad y convertir esto en un asunto político”. Agregó que desde hace meses enfrenta “dos procesos, uno conciliatorio y otro jurídico, de dos menores de edad, de los cuales en uno tengo la oportunidad de conocer”.

En el video, publicado el pasado 1 de agosto, el concejal aseguró que está a la espera de los resultados de ADN, y que, en caso de arrojar resultados positivos, asumirá su rol de papá y lo verán con sus hijos. Hasta ahora, Sánchez Grajales no ha respondido las llamadas ni los mensajes que desde Caracol Radio le han hecho.