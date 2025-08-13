Medellín

Inauguran Escuchadero en la estación Envigado del Metro

Abrió sus puertas desde el 12 de agosto y se suma a otros cinco que funcionan actualmente en la red Metro.

Escuchadero estación Metro de Envigado. Foto: Alcaldía de Envigado.

Maria José Rueda Bohórquez

Envigado, Antioquia

La Fundación Éxito se unió a la estrategia de los Escuchaderos del Metro de Medellín con la apertura de un nuevo punto de atención en la estación Envigado. El espacio ofrecerá orientación y acompañamiento psicológico gratuito de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Ubicado en el acceso sur de la estación, este Escuchadero será atendido por profesionales de la salud mental y busca no solo escuchar y orientar a los viajeros, sino también fortalecer redes de apoyo comunitarias que promuevan el autocuidado y la salud emocional.

La iniciativa es fruto de una alianza entre la Fundación Éxito, la Alcaldía de Envigado, el Metro de Medellín y Forjar Cooperativa, y es el primero en abrirse gracias a un trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Cuidar a los adultos para proteger a los niños

Aunque la misión principal de la Fundación Éxito es erradicar la desnutrición crónica infantil, este año la entidad amplió su visión a través del programa Vivir Plenamente, entendiendo que proteger a la niñez también implica atender el bienestar emocional de padres, madres, cuidadores y miembros de la comunidad.

“Si logramos ofrecer un espacio donde los adultos puedan hablar, ser escuchados y encontrar apoyo, estamos invirtiendo directamente en el bienestar de la infancia”, expresó Diana Pineda, directora de la Fundación Éxito.

Según datos de la OMS y UNICEF, en Colombia, el 44,7 % de los niños y niñas sufren afectaciones en su salud mental, y uno de cada 8 adultos ha sido diagnosticado con un trastorno mental.

El presidente del Grupo Éxito y de la Junta Directiva de la Fundación, Carlos Calleja, destacó “Porque si la salud mental de los niños y niñas está rota, si no pueden desarrollarse con plenitud, si no encuentran contención ni esperanza, su vida no se nutre verdaderamente”, y adelantó que la meta es que el programa crezca y llegue a más comunidades del país.

Con esta alianza se fortalece la estrategia de salud mental “Red de Vida”, que ha atendido a más de 21.000 personas en lo que va del año.

Escuchaderos de la red Metro

Hasta el momento estos centros de apoyo para las personas han atendido a 20.503 personas. Los otros 4 puntos se encuentran en las estaciones San Antonio, San Javier, Acevedo, La Aurora y Oriente.

