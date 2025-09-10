Así reaccionó la prensa de Venezuela a la derrota contra Colombia: “El mayor fracaso de la historia”. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez

¡Colombia y Bolivia le arrebataron el sueño mundialista a Venezuela! En el cierre de las Eliminatorias sudamericanas, la Vinotinto se quedó sin chances de disputar, por primera vez en su historia, el repechaje a una Copa del Mundo, gracias a la goleada 3-6 sufrida en Maturín ante Colombia y a la victoria 1-0 de Bolivia sobre Brasil en El Alto.

Los 18 puntos sumados a lo largo del certamen continental no fueron suficientes para alcanzar, aunque fuese, la séptima casilla de la tabla de posiciones.

Lo doloroso es que todo estaba dado para conseguir la tan anhelada clasificación. Venezuela recibía en su estadio a Colombia, rival al que históricamente le ha complicado la vida en un sinfín de oportunidades; el empate la bastaba para consagrarse e incluso la derrota, siempre y cuando los bolivianos no derrotaron a Brasil. Ahora bien, lo que parecía una noche de alegría y festejo, terminó en llanto y dolor. Todo lo que podía salir mal, salió mal...

Aunque a los 12 minutos la Vinotinto ya ganaba por 2-1, Luis Javier Suárez se convirtió en el verdugo de la jornada. El delantero samario, reciente fichaje del Sporting de Lisboa, se despachó con cuatro goles, algo inédito para un futbolista colombiano en Eliminatorias, y sepultó con ello las esperanzas venezolanas. Jhon Córdoba selló el sexto tanto cafetero y sobre el final Salomón Rondón anotó el de la honra para el 3-6 definitivo.

Así reaccionó la prensa de Venezuela a la derrota contra Colombia

La ilusión en Venezuela frente a la posibilidad de disputar su primer Mundial era total, pero la derrota contra Colombia terminó por arruinar las esperanzas. La decepción y el dolor quedó evidenciado no solo en la cancha con el llanto de varios jugadores, sino también en la prensa.

Como ejemplo de lo anterior, la certera declaración del periodista Fernando Petrocelli: “Es el mayor fracaso de la historia del deporte venezolano. No recuerdo algo de esta magnitud fuera del fútbol. Nos sacó la modesta Bolivia... Se sintió como la muerte de un ser cercano“. Asimismo, exigió la renuncia del entrenador Fernando Batista y sentenció que fue “vergonzoso” el hecho de que el argentino no respondiera preguntas en rueda de prensa.

Por otro lado, los principales medios de Venezuela calificaron de “humillación” la derrota sufrida contra Colombia y advirtieron que a pesar del brillante primer tiempo, en el complemento la Vinotinto “se fundió” por cuenta del estrés, el desespero y el buen juego del rival.

Meridiano: "Colombia humilla y hunde las esperanzas de Venezuela“.

Venevisión: “Maturín será una caldera”.

Globovisión: "Venezuela se quedó sin sueño mundialista“.

El Universal: "¡Adiós al sueño mundialista 2026!: Colombia ganó a Venezuela 6-3 en eliminatorias“.

El Nacional: "Se acabó el sueño mundialista: la Vinotinto cayó ante Colombia y Bolivia le ganó a Brasil“.

Líder: "Venezuela se quedó sin sueño mundialista“.