Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias tras el póker de Luis Suárez ante Venezuela

Finalizaron las Eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 en CONMEBOL, la última fecha tuvo uno de los cierres más apasionantes en los últimos años, pues, aunque ya se conocían los seis clasificados directos a la fase de grupos de la cita mundialista, restaba por conocer al país que disputaría el repechaje.

Lea también: Este es el top 3 de los futbolistas más caros de la Selección Colombia, James no aparece en la lista

Bolivia y Venezuela se jugaban el todo por el todo en condición de local ante Brasil y Colombia, respectivamente, tanto ‘La Verde’ como la ‘vinotinto’ comenzaron ganando sus respectivos partidos, sin embargo, en la ciudad de Maturín, hubo un festín de goles por parte de la escuadra cafetera, que terminó goleando a los locales por 3-6, dejándolos sin opciones de clasificar.

El protagonista de la noche fue el delantero Luis Suárez, que milita en el Sporting Club de Portugal, y anotó cuatro de los seis goles de Colombia ante Venezuela, y le permitió meterse en el top 10 de goleadores de las Eliminatorias, al final, el delantero argentino, Lionel Messi, se quedó con el liderato de la tabla con sus ocho tantos, mientras que el jugador del Bayern Múnich, Luis Díaz, finalizó en segunda posición.

Le puede interesar: Tabla posiciones Eliminatorias Sudamérica Mundial: Así quedó Colombia tras triunfo sobre Venezuela

¿Cómo quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias?