🔴 EN VIVO | COLOMBIA vs. VENEZUELA Eliminatorias Sudamericanas: Siga el partidazo en DIRECTO

Último partido de las Eliminatorias al Mundial 2026 para la Selección Colombia. La Tricolor visita el estadio Monumental de Maturín en búsqueda de concluir con una victoria, luego de la clasificación ante Bolivia el partido pasado.

La Vinotinto necesita sumar para mantenerse en el séptimo lugar, el cual otorga el paso al repechaje, por lo que quedarían muy cerca de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, lo que hace el juego para nada intrascendente.

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Álvaro Ángulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jefferson Lerma; Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

Eso sí, ninguno de los jugadores deberá recibir roja, ya que se perderán el primer juego de la Copa del Mundo.

En esta fecha 18 se jugarán cuatro partidos en simultánea, ellos son: