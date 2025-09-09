🔴EN VIVO | Última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: siga acá todos los partidos

<b>Terminan las Eliminatorias en Sudamérica,</b> ya con <b>seis equipos clasificados a la Copa del Mundo</b> 2026. Se jugará la jornada 18 con cinco compromisos en simultáneo a partir de las 6:30 p.m (hora colombiana). Aún resta por definir el séptimo cupo que da el pase al repechaje, entre las selecciones de <b>Venezuela y Bolivia.</b>Los ojos estarán puestos en dos compromisos, <b>Venezuela vs. Colombia,</b> que se jugará en el<b> estadio Monumental de la ciudad de Maturín.</b> La vinotinto llega a este duelo, siendo la séptima Selección de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 18 unidades y en la diferencia de gol -7, lo que le da la mayor probabilidad de quedarse con el valioso cupo al repechaje, l<b>os venezolanos nunca han ido a una Copa del Mundo. </b>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/06/seleccion-colombia-tendria-cambios-importantes-en-la-titular-para-partido-ante-venezuela/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/06/seleccion-colombia-tendria-cambios-importantes-en-la-titular-para-partido-ante-venezuela/"><b>Selección Colombia tendría cambios importantes en la titular para partido ante Venezuela</b></a>El otro duelo en el que estarán los ojos del continente es <b>Bolivia vs. Brasil.</b> Los bolivianos matemáticamente tienen la posibilidad del cupo al repechaje, ya que <b>son octavos en la tabla con 17 unidades, un punto menos que Venezuela y tienen -19 en diferencia de gol.</b>La Selección <b>Boliviana ha clasificado en tres ocasiones a la Copa del Mundo </b>y sueña con ir por cuarta ocasión. En un difícil reto, el partido se jugará en el Alto, el equipo nacional <b>debería ir por la hazaña y ganarle a Brasil, sobre los 4.090 metros de altitud del estadio Hernando Siles</b>. Esperando que Venezuela pierda ante la Selección Colombia que se clasificó al Mundial 2026, con el triunfo 3-0 en la jornada anterior ante Bolivia. Le poodría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/25/ancelotti-sorprende-con-convocatoria-de-brasil-sin-neymar-ni-jugadores-del-real-madrid-por-que/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/25/ancelotti-sorprende-con-convocatoria-de-brasil-sin-neymar-ni-jugadores-del-real-madrid-por-que/"><b>Ancelotti sorprende con convocatoria de Brasil: Sin Neymar ni jugadores del Real Madrid ¿Por qué?</b></a>También se dará el <b>cierre de la historia futbolística de importantes jugadores</b> <b>en las Eliminatorias Sudamericanas</b> con sus equipos. En el partido de la campeona del mundo Argentina ante Ecuador como visitantes, <b>será en último partido de Lionel Messi en una ronda de clasificación al Mundial. </b>En territorio argentino ya se vivió el compromiso de despedida del histórico 10 de la Selección albiceleste, lo que marca el cierre de un ciclo. También, en la <b>Selección Colombia</b> varios referentes disputarán su último compromiso en las Eliminatorias, ya que es muy poco probable que alcance estar en la cita orbital del 2030. Iniciando por los arqueros <b>David Ospina y Camilo Vargas </b>con 37 y 36 años respectivamente. En la zona defensiva <b>Santiago Arias, Yerry Mina</b> (con 30 años). Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/09/jugadores-de-colombia-se-pierden-el-primer-partido-del-mundial-fifa-aclara-norma-de-suspensiones/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/09/jugadores-de-colombia-se-pierden-el-primer-partido-del-mundial-fifa-aclara-norma-de-suspensiones/"><b>¿Jugadores de Colombia se pierden el primer partido del Mundial? FIFA aclara norma de suspensiones</b></a>En la zona del medio campo, <b>James Rodríguez </b>que pareció haberse despedido en el estadio Metropolitano de Barranquilla, <b>Juan Fernando Quintero y Dayro Moreno </b>que fue convocado tras 9 años sin estar presente en el combinado nacional con 39 años.