Luis Suárez hizo historia con la Selección Colombia: El récord que rompió tras marcar cuatro goles

Luis Suárez supo aprovechar su oportunidad y tuvo, quizás, la noche más especial de su carrera. En su sexto partido con la camiseta de la Tricolor, convirtió su primer gol, pero no contento con eso, selló un póker (cuatro goles) ante Venezuela en Maturín, por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial, en un juego que acabó 3-6.

El delantero samario, quien no vio acción en Barranquilla ante la titularidad de Jhon Córdoba y los minutos que tuvo Dayro Moreno, salió en el once para el duelo ante la Vinotinto. Tras un inicio que no fue el mejor para la Tricolor (2-1 en 12 minutos), Suárez comandó la remontada y marcó los cuatro goles siguientes para Colombia.

¿Quién es Luis Suárez? El delantero colombiano que hizo historia con 4 goles frente a Venezuela

¿Cómo fueron los cuatro goles de Luis Suárez?

El primero lo marcó al minuto 42′. Luis Díaz trata de bajar el balón de cabeza, pero lo termina haciendo el defensa rival, y le quedó a Suárez, quien la empujó dentro del área chica para mandarla a guardar.

Luego, en el segundo tiempo, recibió un pase sobre la izquierda de James Rodríguez. El samario ingresó al área al 50′, hizo una bicicleta para confundir al rival y posteriormente sacó un remate rasante a colocar sobre la mano izquierda de Rafael Romo.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias tras el póker de Luis Suárez ante Venezuela

Nueve minutos más tarde, en una contra rápida de Colombia, Luis Díaz habilitó a Suárez, quien con marca encima entró al área y remató de pierna izquierda sobre la mano derecha de Romo, marcando así el 2-4.

Finalmente, al 67′, Richard Ríos, entró al área por la izquierda y sacó un intento de remate que llegó al segundo palo y ahí apareció Luis Suárez para poner el pie y cambiarle la trayectoria para el 2-5 parcial. Se retiró de la cancha con una calificación de 9.9 por aplicaciones como SofaScore para darle paso a Jhon Córdoba.

Luis Suárez hizo historia con la Selección Colombia y en Eliminatorias

Cuando tenía tres goles en Maturín, se había convertido en el tercer jugador colombiano en marcar un hat-trick en Eliminatorias, luego de Faustino Asprilla y Victor Hugo Aristizábal. Sin embargo, una vez convirtió el cuarto, se proclamó como el único jugador nacional en marcar cuatro goles en encuentro. Ni Falcao, ni Arnoldo Iguarán, Iván René Valenciano, entro otros, lo había conseguido.

Por su parte, desde hace 14 años un futbolista no marcaba 4 goles en un partido de Eliminatorias. El último fue justamente Luis Suárez, pero el uruguayo, quien lo hizo en 2011 contra Chile en Montevideo.

Entretanto, se convirtió en el segundo jugador en toda la historia de las Eliminatorias por Sudamérica en marcar cuatro goles en calidad de visitante. El único registro lo tenía Romário, que marcó para Bresil esa cantidad en Maracaibo ante Venezuela en el 2000.

Asimismo, Suárez es el sexto futbolista que marca cuatro goles en un partido de Eliminatoria:

Zico (Brasil) en 1977.

en 1977. Careca (Brasil) en 1989.

en 1989. Iván Zamorano (Chile) en 1997, cinco goles.

en 1997, cinco goles. Romário (Brasil) en 2000.

en 2000. Luis Suárez (Uruguay) en 2011.

en 2011. Luis Suárez (Colombia) en 2025.

VEN 2-5 COL (67') - Noche histórica para Luis Javier Suárez Charris que se convierte en el SEXTO jugador que logra un poker en TODA la historia de las Eliminatorias sudamericanas.



Jugadores que marcaron 4 goles en un mismo partido de Eliminatorias CONMEBOL (ojo a la lista):… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 10, 2025

Definitivamente, fue una hazaña lo hecho por Luis Suárez, quien entra en los libros de la Eliminatoria con sus cuatro goles marcados frente a Venezuela. La FIFA resaltó su labor, así como él mismo manifestó que es un sueño cumplido.