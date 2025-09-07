Obras Metro: las 9 rutas SITP que modificarán recorridos por cierre en cr. 68 con av. 1 de Mayo

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegaron en agosto de 2025 al 62,16 % de avance. De acuerdo el alcalde Carlos Fernando Galán, los vagones del primer tren del metro están rumbo a la capital, para su ensamble en el patio taller dispuesto, desde donde comenzarán pruebas estáticas y dinámicas en 1.000 metros de vía férrea.

Según informó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, la primera flota que operará la Línea 1 del Metro de Bogotá está compuesta por 30 trenes, que llegarán desde ahora y hasta octubre del próximo año, a un ritmo de entre uno y dos por mes.

Con una longitud de 2 3,9 kilómetros y 16 estaciones, esta línea conectará el suroccidente con el nororiente de Bogotá, mejorando significativamente la movilidad urbana. La Línea 1 se extiende del Patio Taller en Bosa hasta la Calle 72 con avenida Caracas atravesando las siguientes localidades: Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos.

Como parte de la construcción, se han cerrado temporalmente varias estaciones de TransMilenio para permitir el avance del viaducto del metro sobre estos corredores. Además, se han modificado algunos servicios del componente zonal y troncal del TransMilenio.

Estas son las 9 rutas SITP que modificarán recorridos por obras del Metro

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), a partir de este viernes 5 de septiembre, nueve rutas del componente TransMiZonal modificarán temporalmente sus recorridos por obras en la carrera 68 con avenida 1 de Mayo, por la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Rutas con desvíos y cambio de paraderos:

● 120 Bosa San Diego

● 367 San Bernardino

● 576 Bosa Santa Fe

● 634 Bosa San José

● G137 Metrovivienda

● G208 Metrovivienda

● G503 San Bernardino

● G522 Metrovivienda

● H642 Rincón de Venecia

Los nueve servicios activarán desvíos desde la calle 8 sur y contarán con dos nuevos paraderos provisionales en la avenida carrera 69b.

Cierre en la carrera 68 con avenida 1 de Mayo por obras Metro Ampliar

Avances Metro de Bogotá

Desde la Alcaldía confirmaron que, durante el mes de agosto la obras del Metro de Bogotá lograron un avance de 2.52 %, acumulando un 62,16 % de avance general. La meta al finalizar el 2025 es del 70%.

El primer tren del Metro arribó en Colombia el pasado 2 de septiembre. Los trenes de la Línea 1 del Metro tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura.

Cada tren se componen de seis vagones, con capacidad para 300 personas por vagón, es decir que la capacidad total es de 1.800 personas.

Tal como manifestó el alcalde Galán, la operación comercial del tren será el 14 de marzo de 2028.