Gerente Metro de Bogotá: serán 180 viajes para traer los trenes de la Primera Línea antes de 2027

Este martes, 2 de septiembre, arribaron en el puerto de Cartagena los primeros vagones de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Desde el puerto de Qingdao (China), llegaron los primeros seis vagones, que corresponden al primero de 30 trenes del Metro.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, compartió detalles sobre la llegada de los primeros vagones del metro a Cartagena y el plan de traslado a la capital colombiana. “Se programó muy bien el acto con el apoyo de la Sociedad Portuaria de Cartagena, de la tripulación del buque, y se pudo cumplir con los horarios y la dinámica del acto”, afirmó Narváez.

El gerente explicó que se utilizará un convoy de seis camabajas para transportar cada uno de los vagones, lo que resultará en un total de 180 viajes hasta octubre del próximo año. “Son 30 trenes, cada uno de 6 vagones. Vamos a tener que subir 180 viajes de camabajas para traer todos los 30 trenes”, detalló. Se espera que lleguen entre uno y dos trenes mensuales, y que para diciembre de este año ya haya cuatro trenes completos en Bogotá.

Narváez también describió el operativo de traslado desde Cartagena, destacando que se trata de un convoy de 250 metros de largo con carros de escoltas. “En algunos sitios de curvas de rayos de curvatura, pasos por poblaciones, pues hay que hacer un trabajo que es un trabajo permanente y dinámico dentro del convoy”. Además, mencionó la coordinación con las autoridades viales y la fuerza pública para garantizar la seguridad del traslado.

El gerente reconoció los desafíos logísticos del recorrido de 1.450 kilómetros, incluyendo el paso por peajes y las características topográficas de las carreteras.

