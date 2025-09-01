Metro de Bogotá: en dónde se fabrican y cómo operarán los 30 trenes; el primero llega este martes

La Primera Línea del Metro de Bogotá, que tendrá una longitud de 24 kilómetros, estará conformada por 30 vagones. Según confirmó la Alcaldía en cabeza de Carlos Fernando Galán, el primer tren llegará este martes 2 de septiembre.

Los primeros seis vagones serán enviados a Cartagena y posteriormente trasladados a Bogotá. La construcción del tren se inició a mediados de 2024 y duró alrededor de 10 meses.

El tren fue sometido a una prueba de recorrido de 2.500 kilómetros en China, la cual también se llevará a cabo en Bogotá. Esta consistió en operar el tren tanto de forma manual como automática, bajo la regulación del sistema de señalización y control, y siempre con supervisión.

Conviene mencionar que, los trenes son 100% eléctricos y automáticos, por lo que no necesitan personal a bordo. La velocidad comercial promedio de 42,5 km/hora y la máxima de 80 km/hora.

La Empresa Metro de Bogotá anunció que esta misma prueba se repetirá en Bogotá el próximo año cuando el viaducto tenga 5.760 metros construidos. Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, confirmó que la Línea 1 al finalizar este 2025 podría cerrar con un avance del 70%.

“El avance que esperamos tener hacia diciembre en todo el proyecto Metro es estar llegando al 70 % (...) esa es la expectativa que tenemos”. Añadió que, la operación comercial del tren será el 14 de marzo de 2028.

¿En dónde se fabrican los trenes del Metro de Bogotá?

Los 30 trenes del Metro se fabrican en Changchun, China, desde donde se envían al puerto de Qingdao, para iniciar una travesía en barco hasta llegar al puerto de Cartagena, en Colombia.

Desde la administración explicaron que los trenes vienen desacoplados en un buque. Una vez en Bogotá se unirán para formar el tren en el patio taller dispuesto, desde donde comenzarán pruebas estáticas y dinámicas en 1.000 metros de vía férrea.

El patio taller es un espacio fundamental para la operación y mantenimiento de los trenes del Metro, donde se albergan tres de las fábricas más importantes del proyecto: la fábrica de pilotes PHC, la fábrica de vigas en U y la fábrica de vigas cajón.

La Alcaldía confirmó la construcción del Puente Metálico 1, que cuenta con 120 metros de longitud y será el encargado de unir el patio taller con el viaducto de la Línea 1 del Metro.

Los trenes funcionarán con una diferencia de poco más de dos minutos (intervalo de 140 segundos) entre cada uno, moviéndose por carriles separados en ambas direcciones (sur a norte y norte a sur).

La primera línea del Metro de Bogotá tendrá 16 estaciones y recorrerá 23.9 kilómetros de longitud, iniciando en Bosa y terminando en la calle 72 con avenida Caracas.

El trayecto pasa por localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.